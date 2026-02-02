Mahashivratri 2026 Date time: মহাশিবরাত্রি ২০২৬ সামনেই রয়েছে, কত তারিখ পড়ছে তিথি? দেখে নিন সময়কাল

Mahashivratri 2026 Date time: মহাশিবরাত্রি ২০২৬ সামনেই রয়েছে, কত তারিখ পড়ছে তিথি? দেখে নিন সময়কাল
মহাশিবরাত্রি ২০২৬ কবে পড়ছে? দেখে নিন তারিখ।
মহাশিবরাত্রি উৎসব প্রতি বছর একবার আসে। এই উৎসবটি ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা হয়। মহাশিবরাত্রির দিন ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর পূজা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে।
মহাশিবরাত্রির দিন আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পূজা করলে প্রেমের জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। এমনই বলে থাকে শাস্ত্রমত। আসন্ন সময় রবিবার সর্বার্থ সিদ্ধি যোগে মহাশিবরাত্রির পূজা করা হবে। মহাশিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তারিখে উদযাপিত হয়। ফাল্গুনা মাসে মহাশিবরাত্রি উদযাপিত হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বছরের মহাশিবরাত্রি কোন দিনে পড়তে চলেছে ।
মহাশিবরাত্রি কবে?
ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে দেবাদিদেব শিবশম্ভুর পুজো করা হয়। এমন দিনে বিশেষ তিথিতে মহাদেব ও পার্বতীর পুজো হয়। হিন্দু ধর্মে এই তিথিকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। দেখে নেওয়া যাক, এই মহাশিবরাত্রির তিথি কবে পড়েছে?
চতুর্দশী তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ০৫:০৪ মিনিটে শুরু হবে। এই তিথি চতুর্দশী তিথি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ০৫:৩৪ মিনিট পর্যন্ত চলবে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, মহাশিবরাত্রি উৎসব ১৫ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হবে।
ভগবান শিবের এই মন্ত্রগুলি জপ করে দিতে পারেন পুজো:-
'ওম নমঃ শিবা ওম ত্রিম্বকাম যজমে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। উর্ভারুক্মাইব বন্ধনামৃত্যোমুক্ষীয় মা'অমৃত ||'
মহাশিবরাত্রির পুজো কীভাবে করা উচিত?
মহাশিবরাত্রিতে স্নান করার পর পরিষ্কার পোশাক পরুন। শিব পরিবার সহ সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করুন। আপনি যদি উপবাস রাখতে চান তবে আপনার হাতে পবিত্র জল, ফুল এবং অক্ষত নিয়ে উপবাসের শপথ নিন। তারপর সন্ধ্যায় ঘরের মন্দিরের গোধূলির আলোয় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। তারপরে শিব মন্দির বা বাড়িতে ভগবান শিবকে অভিষেক করুন এবং যথাযথভাবে শিব পরিবারের পূজা করুন। এবার মহাশিবরাত্রির উপবাসের গল্প শুনুন। তারপরে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে পূর্ণ ভক্তির সাথে ভগবান শিবের আরতি করুন। অবশেষে, ‘ওম নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপ করুন। সবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
