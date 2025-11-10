Edit Profile
    আগামিকাল ১১ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন, মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা?

    মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১১ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 10, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আগামিকাল ১১ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যে মঙ্গলবার কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। দেখে নিন, আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আগামিকাল। আজ সোমবার সন্ধ্যায় জেনে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    আগামিকাল আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
    মেষ

    সকাল থেকেই কাজের তাড়াহুড়ো থাকবে। অফিসে কোনও বিষয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে তবে দুপুরের পরে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। রাগ এড়িয়ে চলুন এবং কারও সাথে তর্ক করবেন না। পরিবারে পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। অর্থের ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিন। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি বা মাথা ব্যথার অভিযোগ থাকতে পারে।

    বৃষ

    কাজে সাফল্য আসবে এবং স্থগিত কাজ শেষ হবে। আপনি কিছু পুরানো বকেয়া অর্থও পেতে পারেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। প্রেম জীবনে মাধুর্য থাকবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তবে এটি মনকে নষ্ট করবে না। সন্ধ্যায়, আপনি কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন বা কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন।

    ( Vastu shastra tips: বাড়িতে টাকা পয়সা রাখার জায়গাটি সঠিক স্থানে রাখছেন তো! ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির বাস্তুটিপস রইল)

    মিথুন

    কঠোর পরিশ্রমের পুরোপুরি পুরস্কৃত হবে এবং কাজ ত্বরান্বিত হবে। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য দিনটি শুভ। পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসা থাকবে। কিছু সুখবরের সম্ভাবনাও রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মন খুশি থাকবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনার কথাগুলি অন্যদের উপর ভাল প্রভাব ফেলবে।

    কর্কট

    অফিসে বিলম্ব বা কাজের চাপ থাকবে। ঘরের পরিবেশ একটু উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে, তাই কথ্য ভাষায় সাবধানতা অবলম্বন করুন। অর্থের দিক থেকে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। সন্ধ্যায় পরিবার বা আপনার কাছের কারও সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা করবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনার কথাগুলি অন্যদের উপর ভাল প্রভাব ফেলবে।

    সিংহ

    পরিবারের কোনও সদস্যকে নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। অর্থের যে কোনও মুলতুবি কাজ শেষ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, অতিরিক্ত কাজ এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন, আপনি একটি পুরানো শখ পূরণ করতে চাইবেন।

    কন্যা

    যারা কাজ করবেন তারা সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও দিনটি উপকারী হবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখ থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং লোকেরা আপনার পরামর্শ অনুসরণ করবে।

    তুলা

    আপনার জন্য একটি ভাল দিন হবে আজ।। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং পুরানো কাজগুলিতে অগ্রগতি হবে। একটি স্থগিত প্রকল্প আবার শুরু হতে পারে। বাড়িতে ছোটখাটো সুখ থাকতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যায়। আপনি সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, পর্যাপ্ত ঘুম পান।

    বৃশ্চিক

    দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো সফল হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ক্যাটারিং এড়িয়ে চলুন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। সন্ধ্যাটা বেশ ভালো যাবে।

    ধনু

    নতুন চাকরি শুরু করার এটাই সঠিক সময়। অফিসে আপনার কথার গুরুত্ব বাড়বে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে সুখ থাকবে, পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। নিজেকে শান্ত রাখতে এবং পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য সন্ধ্যাটি ভাল হবে।

    মকর

    কিছুটা আবেগপ্রবণ হবে। মন হয়তো পুরোনো স্মৃতিতে আটকে থাকে। কাজে উন্নতির সুযোগ থাকলেও তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। অর্থের দিক থেকে যত্নবান হন। আপনি পরিবারে ভালবাসা এবং সমর্থন পাবেন। মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য সন্ধ্যায় ধ্যান বা সংগীতের আশ্রয় নিন।

    কুম্ভ

    কাজের উন্নতি হবে এবং আপনি একটি পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তাড়াহুড়ো করবেন না। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। সন্ধ্যায় আপনার কাছের কারও সাথে সময় কাটাতে ভাল লাগবে।

    মীন

    ভাগ্য আপনার সাথে রয়েছে, তাই আপনি যে কাজই শেষ হবে বলে মনে করেন তা শেষ হবে। চাকরি বা ব্যবসায় অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। পরিবারের পরিবেশ সুখে পূর্ণ থাকবে। প্রেম জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। স্বাস্থ্যও সহায়ক হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং দিনের শেষে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস। )

