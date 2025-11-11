12 November 2025 daily Horoscope: মেষ থেকে মীনের বুধবার কেমন কাটবে? ১২ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন

Subscribe Now! Get features like
রাত পোহালেই বুধবার। সপ্তাহের তৃতীয় দিনটি আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আগামিকাল ১২ নভেম্বর ২০২৫ সালে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
কাজে নতুন প্রাণশক্তি আসবে, যে কাজ আগে থেমে গিয়েছিল, সেগুলি এখন সম্পূর্ণ হতে দেখা যাবে। অফিসে বা ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বললেও ভালো মেজাজে থাকবে। পরিবারের পরিবেশ ভাল থাকবে, কেবল ব্যয় কিছুটা বেশি হতে পারে।
বৃষ
শুভ দিন হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ অসম্পূর্ণ ছিল, তা এগিয়ে যাবে। চাকরিপ্রার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণি নতুন ডিল পেতে পারেন। বাড়ির সবার সাথে সমন্বয় ভাল থাকবে, যা মনকে খুশি রাখবে। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো থাকবে।
মিথুন
বিভিন্ন চিন্তাভাবনা মনে আসতে পারে, যা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। কাজে ছোট বাধা আসতে পারে, তবে সাহস থাকলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে পারেন। সন্ধ্যার মধ্যে মেজাজ ভাল হবে।
কর্কট
দিনটি কিছুটা রোলারকোস্টার হতে পারে। কিছু জিনিস মনকে বিরক্ত করতে পারে বা কিছু অতিরিক্ত চিন্তা করতে পারে। কাজ বিলম্বিত হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে জিনিসগুলি ভাল হবে। এমনকি পরিবারে সামান্য পার্থক্যও সমাধান করা যেতে পারে।
সিংহ
আপনি কর্মক্ষেত্রে আরও ভাল পারফর্ম করবেন এবং আপনার চারপাশের লোকেরাও আপনার কথাগুলি গুরুত্ব সহকারে নেবে। আপনার একটি নতুন চাকরি শুরু করার ধারণা থাকতে পারে। আপনি কোনও সিনিয়র বা প্রবীণের কাছ থেকেও সহায়তা পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনেও পরিবেশ ভাল থাকবে।
কন্যা
আপনি সকালে কিছুটা অলস বা অলস বোধ করতে পারেন। আপনাকে কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় ছোট ছোট ভুল হতে পারে। পরিবারের কারও সাথে হালকা তর্ক হতে পারে তবে বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে। সন্ধ্যার পরে মেজাজ ভাল থাকবে।
তুলা
আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন এবং লোকেরা আপনার কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেবে। পারিবারিক পরিবেশ ভাল থাকবে এবং আত্মীয়ের সাথে কথোপকথনে মন খুশি হবে। সন্ধ্যায় নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন।
বৃশ্চিক
দিনটি একটি ভাল দিন হতে পারে। যেকোনো ভালো তথ্য পেলে মন খুশি হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সমর্থন পাবেন এবং আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। বন্ধু বা ভাইবোনদের সাথে বৈঠক হতে পারে। দিনটি ব্যস্ত থাকবে তবে মনে সুখ থাকবে।
ধনু
হৃদয়গ্রাহী জিনিসগুলি আরও অনুভূত হবে এবং আপনি একটি পুরানো সম্পর্ক মিস করতে পারেন। কাজের উন্নতি হবে এবং যে কোনও পরিকল্পনায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদিন মন নানা কিছুতে জড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে স্বস্তি পাওয়া যাবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে ভালবাসা এবং স্নেহ পাবেন।
মকর
যে কাজগুলি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'ত, আজ তা দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থ ও সম্মান দুটোই বাড়তে পারে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। প্রিয় কোনো আইটেম কেনার বা কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। দিন শেষে মন খুব শিথিল থাকবে।
কুম্ভ
কাজে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং কিছু পুরানো সিদ্ধান্ত এখন সঠিক প্রমাণিত হবে। পরিবারের সদস্যরা সমর্থন পাবেন এবং যে কোনও পুরানো উত্তেজনা শেষ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে এবং মনে তৃপ্তি থাকবে। ১২ নভেম্বর কন্যা রাশির লোকদের জন্য একটি ধীর দিন হবে।
মীন
১২ নভেম্বর কিছুটা আবেগপ্রবণ হবে। কখনও কখনও সুখী, কখনও বিভ্রান্ত মেজাজ হতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তবে ব্যয় একই থাকবে। অফিস বা ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। আপনি যদি পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে কথা বলেন তবে আপনি হালকা বোধ করবেন।
( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)