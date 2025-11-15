Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope 16 November 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা! ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Nov 15, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাত পোহালেই রবিবার। ছুটির দিনে মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। ১৬ নভেম্বর ২০২৫ সাল, রবিবার মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির কপালে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সন্ধ্যাতেই দেখে নিন আগামিকালের রাশিফল।

    আগামিকাল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
    আগামিকাল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ

    আপনার শক্তি এবং গতি বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যে কাজে হাত রেখেছেন তা আপনি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন। অফিসে আপনার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং অন্যের উপর আপনার প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। নতুন প্রজেক্ট শুরু করা বা পুরোনো কাজ শেষ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃষ

    দিনটি সম্পর্কের জন্য একটি ভাল দিন। আপনি শান্ত উপায়ে কোনও পুরানো চাপ বা ভুল বোঝাবুঝির সমাধান খুঁজে পাবেন। সঙ্গী ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে হালকা করবে। কাজে স্থিতিশীলতা থাকলেও গতি একটু ধীর হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে একটি অবহিত সিদ্ধান্ত নিন। আপনি হালকা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তাই জিনিসগুলি নিজের উপর নেবেন না।

    মিথুন

    কাজের চাপ বাড়বে, তবে আপনার দক্ষতাও বাড়বে। সমঝোতা আপনার শক্তিশালী বিষয়। আজ আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি একটি ভাল উপায়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন এবং লোকেরা আপনার মতামতকে মূল্য দেবে। আপনি আজ কোনও নতুন কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা সভা আপনাকে অতিরিক্ত সুবিধা আনতে পারে।

    কর্কট

    প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে এবং একটি ভাল কথোপকথন সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুখ থাকতে পারে। যে কোনও সৃজনশীল কাজে আপনার মন ভাল বোধ করবে। নস্টালজিয়া বা পুরানো সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করা মানসিক শান্তি দিতে পারে।

    সিংহ

    দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। গৃহস্থালির কাজে আপনার ভূমিকা শক্তিশালী হবে। যেকোনো ঘরোয়া সমস্যার সমাধান হবে। আজ সম্পত্তি, বাড়ি, জমি-সম্পত্তি সংক্রান্ত যে কোনও কাজে উন্নতি হবে। আত্মবিশ্বাস ভাল হবে, তবে ভারসাম্য বজায় রেখে এটি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বাবা বা কোনও প্রবীণ সদস্যের কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন।

    ( India Vs South Africa Test: ইডেন ম্যাচে সিরাজের জুতোর সামনে ছেঁড়া অংশ ঘিরে তুঙ্গে চর্চা! কেন এমন জানেন?)

    কন্যা

    টিমওয়ার্ক এবং সামাজিক ব্যস্ততার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আপনি একটি নতুন পরিচিতি বা গ্রুপ থেকে উপকৃত হবেন। ক্যারিয়ারে একটি বড় সুযোগের ভিত্তি আজ স্থাপন করা যেতে পারে। লোকেরা আপনার ধারণাগুলিকে মূল্য দেবে এবং সমর্থনও পাবে। আজই দলের সঙ্গে হাঁটুন। ফলাফল প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হবে।

    তুলা

    আপনার কথাগুলি মানুষকে প্রভাবিত করবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার পরামর্শ সহায়ক হবে। নতুন মিটিং, সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা কাজ সম্পর্কিত কথোপকথন আপনাকে ভাল ফলাফল দিতে পারে। আপনি নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন এবং আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। আজ ধৈর্য ধরে কথা বলুন। আপনার কথোপকথন অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে।

    বৃশ্চিক

    আপনি বস এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। একটি বড় কাজের দায়িত্ব আপনার হাতে আসবে এবং আপনি এটি ভালভাবে করবেন। সুনাম ও মর্যাদা বাড়বে। আজকে আচরণে ভদ্র আচরণ করুন।

    ধনু

    নতুন কাজ বা অর্থের দরজা খুলে যেতে পারে। পুরোনো টাকা আসতে পারে। ক্যারিয়ারে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংযম অপরিহার্য। অহেতুক বিবাদ এড়িয়ে চলুন। বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হবে এবং লোকেরা আপনার কথাকে সম্মান করবে। কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে এবং আটকে থাকা কাজগুলি দ্রুত এগিয়ে যাবে। কিছু মানুষ নতুন দিশা পাবে।

    কুম্ভ

    আপনি নিজেকে গভীরভাবে বুঝতে পারবেন। কিছু পুরোনো কাজ শেষ হতে পারে বা পুরোনো ভুল সংশোধন করার সুযোগ থাকবে। ধ্যান, যোগব্যায়াম এবং আরামদায়ক জিনিসগুলি আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলবে। আজ তাড়াহুড়ো করে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।

    মীন

    পড়াশোনা, ভ্রমণ, বিদেশ, গবেষণা বা আধ্যাত্মিক কাজে অগ্রগতি হবে। নতুন জিনিস শেখার সুযোগ থাকবে এবং আপনার চিন্তাভাবনা প্রসারিত হবে। দিনটি অগ্রগতি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ যে সুযোগ এসেছে তা হাতছাড়া করবেন না।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Daily Horoscope 16 November 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা! ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes