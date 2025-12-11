Edit Profile
    Horoscope 12 December 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। আগামিকাল এই ১২ রাশির কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    Published on: Dec 11, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তিত গতিবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হয় রাশিফল। সব দিন একই রকম হয় না। কোনও কোনও দিন খারাপ যেমন কাটে, তেমনই কোনও কোনও দিন আবার ভালোও কাটে। দেখে নিন, মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে, রইল ১২ রাশির রাশিফল।

    ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
    ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ- আগামিকাল আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ হতে চলেছে। যে কোনও পুরানো কাজ আপনাকে সুখ দিতে পারে কারণ এটি প্রচুর বৃদ্ধি দেখতে পাবে। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে। শুধু বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যয় করুন। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং রুটিন অনুসরণ করুন।

    বৃষ রাশি: আগামিকাল আপনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হতে পারেন। তবে আপনার দিনটি ভাল কাটবে। কাজের ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারেন।আপনাকে অর্থের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক হতে হবে। রাতে দেরি করে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    মিথুন: আগামিকাল আপনার জন্য খুব ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে চলেছে। যেকোনও স্থগিত কাজ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ। আপনি অবশ্যই সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পাবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাতে সক্ষম হবেন। আপনি পরিবারের সাথেও সুখী থাকবেন। আপনি কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।

    কর্কট রাশি: আগামিকাল আপনি খুব শান্ত মন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে আপনার সমস্ত কাজ খুব সহজেই সম্পন্ন হবে। সম্পর্কের দিক থেকেও সবকিছু ভালো থাকবে। আগামিকাল অফিসে কাজের চাপ থাকবে না। সন্ধ্যায়, আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় সময় কাটাবেন। আপনি হালকা ক্লান্তিও অনুভব করতে পারেন।

    সিংহ রাশি: আগামিকাল আপনার ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং বৃদ্ধি পাবে। লোকেরা আপনাকে দেখে খুব মুগ্ধ হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুবিধা পেতে পারেন। পরিবারে কিছু ভাল খবর থাকতে পারে, যার কারণে পুরো দিনটি ঠিক হতে চলেছে। আজ আপনার ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুম পান।

    কন্যা রাশি: আগামিকাল আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে চলেছেন। আপনার পরামর্শগুলি পেশাগত জীবনে সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। সুখ আসবেই। আপনার আর্থিক অবস্থারও এখন উন্নতি হতে চলেছে। আপনাকে কেবল আপনার ব্যয়ের লাগাম টানতে হবে।

    তুলা রাশি: আগামিকাল আপনার দায়িত্ব কিছুটা বাড়তে পারে। তবে আপনি সবকিছু পরিচালনা করবেন। কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকুন। কোনও ভুল করবেন না। সম্পর্কের জন্য বোঝাপড়া এবং ধৈর্য প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আপনাকে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়াতে হবে। এছাড়াও, আপনার ডায়েটের যত্ন নিন। বাইরের জিনিস খাবেন না।

    ধনু রাশি: আগামীকাল আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে চলেছে। আপনার সমস্ত কাঙ্ক্ষিত কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেকোনো পুরনো বিরোধ এখনই শেষ হতে পারে। এ ছাড়াও, আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে চলেছে। প্রেম জীবনও ভালো থাকবে। কেবল আপনার রুটিন সঠিক উপায়ে অনুসরণ করুন এবং নিজের যত্ন নিন।

    মকর রাশি: আগামিকাল কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। অন্যরা কী বলে তাতে মনোযোগ দেবেন না। আসার সময় একাই আপনার। আগামিকাল নতুন সুযোগ পেতে পারেন। একই সঙ্গে আর্থিক পরিস্থিতিও আগের চেয়ে ভালো হতে চলেছে। এ ছাড়া বড় কোনও বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন। জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

    ( Poush Amavasya 2025: পৌষ অমাবস্যা ২০২৫-র তিথি কবে পড়েছে? দেখে নিন তারিখ)

    কুম্ভ রাশি: আগামীকাল আপনাকে আপনার রাগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারো সাথে কথা বলার সময় আপনার কথায় সাবধানতা অবলম্বন করুন। অফিস মিটিংয়ে মানুষের পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শুনুন। অর্থের ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি অবহেলা করবেন না। ডায়েট ঠিকঠাক করুন।

    বৃশ্চিক রাশি: আগামিকাল আপনি সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করবেন। এমন পরিস্থিতিতে আপনিও মানুষকে মুগ্ধ করবেন। নতুন চিন্তাভাবনা এবং ধারণার সাথে, আপনি মানুষের উপর আপনার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। আপনাকে শুধু ধৈর্য ধরতে হবে। আগামিকাল একজন বন্ধু আপনাকে সাহায্য করতে পারে। প্রেম জীবনের উন্নতি হবে। আপনার যে কোনও পুরানো উদ্বেগ এখন শেষ হতে চলেছে।

    মীন: মন যদি শান্ত থাকে তবে আপনি সমস্ত জিনিস সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবেন। একই সময়ে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্তও নেবেন। আপনি যদি আপনার হৃদয়ের কথা ক্রাশের সাথে বলতে চান তবে এটি একটি শুভ সময়। পেশাগত জীবনে উন্নতি হবে। সামান্য লাভ হতে বাধ্য। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। প্রয়োজনে কাজের মাঝখানে বিরতি নিন।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

