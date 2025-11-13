Edit Profile
    14 November 2025 Horoscope: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ থেকে মীনের ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    Published on: Nov 13, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল। এই ১২ রাশির ভাগ্যফল আজই দেখে নিন।

    আগামিকাল ১৪ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    পরিবারে ধর্মীয় বা শুভ কাজ হতে পারে। ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ বা সাজসজ্জার খরচ বাড়বে। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সময়টা আপনার জন্য ভালো হবে।

    বৃষ

    এই সময়ে সমস্ত কাজে মনোনিবেশ করুন, যা আপনি সাধারণত দ্রুত মোকাবেলা করেন। আপনার জীবন সঙ্গীকে জায়গা দিন এবং তার সাথে যতটা সম্ভব সময় ব্যয় করুন। ইতিবাচক থাকুন এবং সবাইকে সম্মান করুন। দিনটি আপনার জন্য উপযুক্ত, তবে সাবধান থাকুন।

    মিথুন

    হাড় এবং পিঠের নীচের অংশে সমস্যা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, মানসিক চাপ কমাতে ব্যায়াম করুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তর্ক করে সময় নষ্ট করা এড়িয়ে চলুন। ইতিবাচক কাজে আপনার শক্তি প্রয়োগ করুন। আপনার স্ত্রীকে মূল্য দিন। এর জন্য সময় দিন। আপনি বাড়িটি সংস্কার করতে পারেন। খরচের দিকে নজর রাখুন। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত।

    কর্কট

    আপনার শক্তি এবং অর্থ এমন জিনিসগুলিতে ফোকাস করুন যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বাড়ির একটি নতুন চেহারা প্রয়োজন, যাতে আপনি কেনাকাটা করতে পারেন। বিনিয়োগের আগে একটু ভাবতে হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    সিংহ

    ছোট ছোট আর্থিক সমস্যা থাকতে পারে, যা আপনি সহজেই সমাধান করতে পারবেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। কিছু অবিবাহিত নেটিভ জীবনসঙ্গীর সন্ধানে হতাশার মুখোমুখি হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান।

    ( Delhi Blast Investigation: ড. মুজাফ্ফর কে? রয়েছে তুরস্ক, দুবাই যোগ! ইন্টারপোলের দ্বারস্থ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ)

    কন্যা

    দিনটি ভাল হবে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে। দম্পতিদের জন্য দিনটি রোম্যান্সে পূর্ণ হতে চলেছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং তাদের সময় দিন।

    তুলা

    পুরনো আর্থিক সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন। এ সময় কাউকে ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। প্রেমের জীবনে যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। আপনি যদি কোথাও বাইরে যান তবে সাবধান হন, আপনি আহত হতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    যে কোনও পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে আপনাকে উপকৃত করতে পারে। একটি দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। এ সময় কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে কূটনৈতিক হতে হবে।

    ধনু

    আপনার যে কোনও পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে আপনাকে উপকৃত করতে পারে। একটি দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। এ সময় কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে কূটনৈতিক হতে হবে।

    কুম্ভ

    প্রতিযোগিতার অভাবে আপনার উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে। মাঠে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে। বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।

    মীন

    ইতিবাচক কাজে আপনার শক্তি প্রয়োগ করুন। আপনার স্ত্রীকে মূল্য দিন। এর জন্য সময় দিন। আপনি বাড়িটি সংস্কার করতে পারেন। খরচের দিকে নজর রাখুন। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

