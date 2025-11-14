15 November 2025 Daily Rashifal: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কারা লাকি? ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

আগামিকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের মধ্যে কারা লাকি? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। কাদের ভাগ্যে কাল রয়েছে উন্নতি, কাদের ভাগ্যে রয়েছে লড়াই। আগামিকাল, শনিবারের রাশিফলে আজ সন্ধ্যেতেই দেখে নিন আপনার ভাগ্য।
মেষ
মেষ রাশির জাতকদের জন্য লাভের লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে আত্মবিশ্বাসী থাকুন। অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। চাকরিতে জায়গা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আরও হুড়োহুড়ি হবে।
বৃষ
মানসিক চাপ থাকতে পারে, যার কারণে মন বিরক্ত হতে পারে। ব্যবসায় আরও তাড়াহুড়ো হবে। ব্যবসার জন্য, আপনাকে পরিবর্তন করতে হতে পারে। পেশাগত জীবনে সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধুদের কাছ থেকেও সহযোগিতা পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
মিথুন
লেখালেখির মতো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে ব্যস্ততা বাড়বে। এই সময়ে, আপনিও আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি বন্ধুদের সমর্থন পাবেন, যা আপনার চাপ হ্রাস করবে।
কর্কট
মনের উত্থান-পতনও থাকবে, তবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এই সময়টা আপনার জন্য আনন্দময় হবে। একাডেমিক কাজে সাফল্য পাবেন। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কাজে বেড়াতে যেতে পারেন।
সিংহ
মন প্রফুল্ল থাকবে। সম্পদ বাড়তে পারে। চাকরিতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি প্রেম জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন।
কন্যা
আপনার পরিবারের কোনও সদস্য আজ আপনার সাথে কিছু সময় কাটানোর জন্য জোর দিতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার মনকে বিরক্ত করতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন পার্টনারশিপ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে।
তুলা
অর্থ সংক্রান্ত ঝামেলা শেষ হতে পারে। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। পারিবারিক সমস্যা বিরক্তিকর হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, আপনার যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। অতিরিক্ত খরচ হবে।
সম্পর্কিত ভাল সুযোগ পাবেন। যাদের ইন্টারভিউয়ের শিডিউল রয়েছে তারা ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। আপনি সম্মান পাবেন। সরকারের সহযোগিতা পাবেন। দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে।
ধনু
আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ভ্রমণের অঙ্ক আছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবার কষ্টের দিকে নজর দিন।
মকর
আপনার ডায়েটে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে কঠোর শব্দ বলা এড়িয়ে চলুন। প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হতে পারে। আপনার সহকর্মীরা আপনাকে একটি নির্দিষ্ট কাজে সহায়তা করতে পারে।
কুম্ভ
ভাইবোনদের সহায়তায় আপনি আজ অর্থ উপার্জন করবেন। আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। পরিবারের অবস্থা স্বাভাবিক হবে না। আজ আপনি আপনার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন।
মীন
পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সাথে সাথে কাজের অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। শিশুরা সহযোগিতা পাবে। পিতামাতার সহায়তায় অর্থ লাভের লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক ভ্রমণে ভ্রমণ করতে হতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
