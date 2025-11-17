Edit Profile
    18 November 2025 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ১৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    ১৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে মেষ থেকে মীনের মধ্যে কারা লাকি, দেখে নিন।

    Published on: Nov 17, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল মঙ্গলবার কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সন্ধ্যায় জ্যোতিষমতে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটতে পারে। আগামিকাল ১৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    আগামিকাল ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    উৎসাহে পূর্ণ একটি দিন পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন সুযোগ উদ্ভূত হতে পারে, বিশেষত আপনার ক্যারিয়ার এবং প্রেমের জীবনে। সাবধান থাকুন এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন।

    বৃষ

    দিনের সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য উত্পাদনশীল থাকুন। আজকের দিনটি উন্নয়নের সুযোগে পরিপূর্ণ। আপনার স্বাভাবিক কৌতূহল আপনাকে নতুন পথ অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। খোলা মনের হোন।

    মিথুন

    আপনি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল থাকবেন তবে সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ সুষম জীবনধারা বজায় রাখা উপকারী হবে।

    কর্কট

    নভেম্বর, সম্পর্কের জন্য ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে, ঝুঁকি এড়াতে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সুষম জীবনধারা বজায় রাখার সময় আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।

    সিংহ

    ক্যারিয়ারের লক্ষ্যগুলির জন্য উত্সর্গ প্রয়োজন। খোলা মনে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে আপনি আজকের দিনটিকে সাফল্যের দিনে পরিণত করতে পারেন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভারসাম্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

    কন্যা

    মানসিক চাপ নেবেন না। আপনার চিন্তাভাবনা সংগঠিত করার এবং লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে বলে মনে হচ্ছে। শান্ত থাকুন এবং ছোট ছোট জয়গুলি উপভোগ করুন।

    তুলা

    প্রিয়জনের সমর্থন নিন, কারণ তারা আপনার সাফল্যে সহায়ক হবে। সাবধানতার সাথে আশাবাদের ভারসাম্য বজায় রেখে আপনি আজকের দিনটির সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আপনার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি বয়ে আনবে। আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত বোধ করবেন। বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে বা বন্ধুদের সাথে যাই হোক না কেন, আপনার ব্যবহারিক প্রকৃতি আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

    ধনু

    আপনি আরও মনোযোগী এবং শান্ত বোধ করতে পারেন। সম্পর্ক সহজ বোধ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা অগ্রগতি দেখাতে শুরু করতে পারে। আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার হতে পারে এবং আপনার শক্তি উন্নত হতে পারে।

    মকর

    আপনার আবেগগুলি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, যা আপনাকে পরিস্থিতিটি পরিষ্কারভাবে দেখতে সহায়তা করে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয় কারণ আপনি আরও ধৈর্যশীল এবং বোঝাপড়া হয়ে উঠছেন।

    কুম্ভ

    আপনি কী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আরও সচেতন এবং আপনার শান্তিকে সমর্থন করে না এমন কোনও কিছু ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। আপনার আত্মবিশ্বাস জীবনের প্রতিটি অংশে ইতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করে।

    মীন

    কাজ শেষ করা বা নতুন শুরু করা যাই হোক না কেন, আপনার পদ্ধতিটি সবকিছু সঠিকভাবে চলতে সহায়তা করে। নিজেকে বিশ্বাস করুন এবং আপনার চারপাশের শান্তিপূর্ণ শক্তি উপভোগ করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

