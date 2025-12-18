Edit Profile
    Horoscope 19 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল আজই দেখুন

    রাশিফল আগামিকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Dec 18, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    আগামিকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ রাশি - আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রশংসা করা যেতে পারে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক জীবন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, রাগ এবং তাড়াহুড়ো এড়ানো প্রয়োজন।

    বৃষ রাশি -দিনটি ভারসাম্য এবং ধৈর্যের দিন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেট হাতের কাছে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে, তবে কঠোর পরিশ্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন।

    (Vastu shastra tips: দরজার দিক অনুযায়ী বেছে নিতে হবে পাপস! কেনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই টিপসগুলি সঙ্গে রাখুন )

    মিথুন - আজ আপনার কথোপকথন এবং চিন্তাভাবনা আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আরও দৌড়াদৌড়ি আপনাকে ক্লান্ত বোধ করতে পারে।

    কর্কট রাশি- আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সঙ্গে কাজ করতে হবে। পরিবারে কিছু নিয়ে আলোচনা বা উদ্বেগ থাকতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে, তবে মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।

    সিংহ রাশি - আপনার সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কেরিয়ারে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে ইতিবাচক ভাবনা থাকবে। শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস প্রচুর হবে।

    কন্যা রাশি- আপনি পরিকল্পিতভাবে কাজ করে উপকার পাবেন। ক্যারিয়ারের নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অবহিত সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে এবং মানসিকভাবে হালকা অনুভব করবেন।

    তুলা রাশি- সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। অংশীদারিত্বের কাজে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে। মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছুটা সময় দিন।

    বৃশ্চিক রাশি- আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে ফলাফল আপনার পক্ষে হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    ধনু রাশি- ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক লাভ সম্ভব। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং মন সুখী থাকবে।

    মকর রাশি- দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে পালন করবেন। শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

    কুম্ভ রাশি- নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা উপকার আনতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেম জীবন ভালো থাকবে। আপনি মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

    মীন রাশি - সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

