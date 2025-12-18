Vastu shastra tips: দরজার দিক অনুযায়ী বেছে নিতে হবে পাপস! কেনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই টিপসগুলি সঙ্গে রাখুন

Vastu shastra tips: দরজার দিক অনুযায়ী বেছে নিতে হবে পাপস! কেনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই টিপসগুলি সঙ্গে রাখুন
বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে বাড়ির পাপস কেনা নিয়ে কিছু টিপস দেখে নিন।
বাড়ির প্রয়োজনে প্রায়সই আমরা কিনে থাকি পাপস। তবে বাস্তুশাস্ত্রমতে এই পাপসও বিভিন্নভাবে সংসারে সুখ সমৃদ্ধিকে ডেকে আনতে পারে।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির প্রতিটি কোণের দিক এবং অবস্থান এবং যেকোনও স্থানে রাখা জিনিসগুলি সঠিক হওয়া উচিত। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে বেডরুম এবং বাথরুম পর্যন্ত শয়নকক্ষ এবং বাথরুমে রাখা সমস্ত কিছুর গুরুত্ব বাস্তু শাস্ত্রে রয়েছে।
বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারকে ভাগ্যের দরজাও খুলে দেওয়ার মাধ্যম বলে বিশ্বাস করা হয়। যদি বাড়ির প্রধান দরজাটি বাস্তু অনুসারে স্থির করা হয় তবে ইতিবাচক শক্তি সর্বদা বাড়িতে আসে, এমনই বিশ্বাসই রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রমতে। এছাড়াও, এটি বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখবে।
( Bangladesh Latest: ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা নজরুলের শাশুড়ির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ!)
ঘরের বাইরে রাখা পাপস সবারই নজরে আসে, কিন্তু কেনার সময় মানুষ বেশির ভাগ জিনিসের যত্ন নেয় না। পাপসটি যদি সঠিক বাস্তুশাস্ত্র উপায়ে বেছে নেওয়া হয়, তবে ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর করা যেতে পারে। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, পাপসের সঠিক রঙ থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্র অনুসারে, ঘরের বাইরে সর্বদা সাদা, হলুদ বা ক্রিম রঙের পাপস রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। এই রঙগুলি কেবল তখনই চয়ন করুন যদি আপনার বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারটি পূর্ব দিকে থাকে কারণ এটিকে সূর্যের দিক বলা হয়।
যদি আপনার প্রবেশপথের দিকটি দক্ষিণের দিকে থাকে তবে সর্বদা এটির জন্য একটি লাল, গোলাপী এবং কমলা পাপস চয়ন করুন। একই সময়ে, পশ্চিমের জন্য সর্বদা বাদামী, সবুজ এবং নীল পাপস কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুশাস্ত্রবিদরা। যদি পাপসের ভুল রঙ বাছা হয়, তাহলে তা প্রভাব ফেলে বলে বাস্তুমতে মনে করা হয়।
বাজারে অনেক আকারের পাপস পাওয়া যায়। অনেকেই তাঁদের সুবিধা অনুসারে বৃত্তাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার পাপস গ্রহণ করেন। শাস্ত্র অনুসারে, পাপসের আকৃতিও বাস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আপনি যদি বাড়িতে একটি আয়তক্ষেত্রাকার পাপস নিয়ে আসেন তবে এটি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা আনবে। একই সঙ্গে সম্পর্কও মজবুত করে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনও বৃত্তাকার পাপস থেকে ট্র্যাকে আসে! এতে কোনও ধরনের বাধা আসলে তা কেটে যায়! অর্থনৈতিক অবস্থান একটি ডিম্বাকৃতি আকৃতি পাপস দ্বারা শক্তিশালী হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )