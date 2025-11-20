Horoscope 21 November 2025: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল শুক্রবার কেমন কাটবে? ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। আগামিকাল শুক্রবার ২১ নভেম্বর, ২০২৫ সাল কেমন কাটতে চলেছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আগামিকাল আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে?
মেষ রাশি- আপনার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উজ্জ্বল হবে। আপনি কৌতূহলী বোধ করবেন এবং শেখার জন্য প্রস্তুত হবেন। ধারণা বিনিময় করতে এবং সমাধান খুঁজে পেতে অন্যদের সাথে কথা বলুন।
বৃষ রাশি - আপনি আপনার চারপাশের লোকদের প্রতি আরও সংবেদনশীল বোধ করতে পারেন। আপনার অন্ত্রের অনুভূতি আপনাকে সম্পর্ক এবং কর্মের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। নিজেকে বিশ্বাস করুন।
মিথুন- ২১ নভেম্বর, ছোট বিরতি সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। উচ্চ শক্তি বজায় রাখতে সামাজিক সময় এবং শান্ত মুহুর্তগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। চমকে দেওয়ার জন্য আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করুন।
কর্কট- ২১ নভেম্বর আপনার মূল্যবোধের প্রতি সত্য থাকুন। আপনি সহানুভূতির সাথে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন এবং সমস্যাগুলিকে অগ্রগতিতে পরিণত করতে পারেন। আজ আপনার আবেগ গভীর, আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট সংকেত দেয়।
সিংহ রাশি - ২১ নভেম্বর, আপনার কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছতা এবং শান্ত মন থাকবে। বড় লক্ষ্যগুলিকে ছোট পদক্ষেপে বিভক্ত করে, আপনি ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করবেন। আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকুন।
কন্যা রাশি - ২১ নভেম্বর প্রেমের জীবনে সততা প্রদর্শন করুন। অফিসে নতুন কাজ করুন, যা ক্যারিয়ারের অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদের শেখার এবং সংযোগ স্থাপনের সুযোগগুলি ব্যবহার করুন যারা উত্তেজনাপূর্ণ এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।
তুলা রাশি - ২১ নভেম্বর আপনার হৃদয়ের উপর বিশ্বাস রাখুন। যে বার্তাগুলি আপনাকে সংবেদনশীল বৃদ্ধি এবং আত্ম-বোঝার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলিতে মনোযোগ দিন। আজ আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ধৈর্যের ভারসাম্য বজায় রাখবেন।
বৃশ্চিক রাশি - ২১ নভেম্বর, আপনি অর্থের দিক থেকে নিরাপদ। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। একটি সুখী রোমান্টিক সম্পর্কের জন্য চেষ্টা করুন। পেশাগত দায়িত্বের প্রতি সচেতন হোন।
ধনু রাশি- ২১ নভেম্বর, আপনার সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করুন। আজ আপনি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণ করার জন্য শক্তিশালী বোধ করবেন। আপনি মনোনিবেশ করার সাথে সাথে ছোট ক্রিয়াকলাপগুলি সাফল্য এবং পরিপূর্ণতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করবে।
মকর রাশি- ২১ নভেম্বর, আপনি ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে এবং নতুন উপায় অন্বেষণ করতে উন্মুক্ত। আপনার মন সৃজনশীল ধারণায় পূর্ণ। বন্ধুদের সাথে কথা বলা বা কোনও গ্রুপে যোগদান করা নতুন ধারণা দেখায়।
কুম্ভ - ২১ নভেম্বর, সহজ পরীক্ষাগুলি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে। আপনার কৌতূহলের উপর বিশ্বাস রাখুন। আজকে আপনাকে আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগের দিকে নিয়ে যাওয়া দিন। উৎসাহ এবং কৌতূহল আপনার মনকে নতুন ধারণায় ভরিয়ে তুলবে।
মীন রাশি - ২১ নভেম্বর, বুদ্ধিমান বিনিয়োগে অর্থ ব্যবহার করুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। প্রেমে সুখী থাকুন এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করুন। অফিসে পেশাদার মনোভাব আপনার পক্ষে থাকবে। সমৃদ্ধি থাকবে, তবে আজ আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
News/Astrology/Horoscope 21 November 2025: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল শুক্রবার কেমন কাটবে? ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল