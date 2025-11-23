Edit Profile
    Horoscope 24 November 2025: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ র রাশিফল।

    Published on: Nov 23, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২৪ নভেম্বর কিছু রাশির জন্য খুব শুভ দিন হতে চলেছে, তবে কিছু রাশির জন্য এটি স্বাভাবিক ফলাফল আনবে।

    রাশিফল: ১২ টি রাশিচক্রের জন্য আগামিকালের দিনটি কেমন হবে, ২৪ নভেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: ১২ টি রাশিচক্রের জন্য আগামিকালের দিনটি কেমন হবে, ২৪ নভেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ রাশি - আপনার মনোযোগ খুব তীক্ষ্ণ হবে এবং আপনি যে কাজটি করবেন তা শেষ করার পরে ছেড়ে দেবেন। আটকে থাকা কাজ ত্বরান্বিত হবে। আপনি কোনও প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন।

    বৃষ রাশি - দিনটি আপনাকে স্থিতিশীলতা দেবে। মন শান্ত থাকবে এবং পারিবারিক পরিবেশও সহায়ক থাকবে। ব্যয় কিছুটা বাড়বে তবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পুরোনো পরিকল্পনার অগ্রগতি হবে।

    মিথুন রাশি - আপনার যোগাযোগ দক্ষতা উজ্জ্বল হবে। অফিসে আপনার কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ হবে। নতুন ধারণা মাথায় আসবে এবং তাদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদে দুর্দান্ত সুবিধা প্রদান করবে।

    কর্কট রাশি- মন একটু আবেগপ্রবণ হলেও আপনার বোঝাপড়া ঠিক থাকবে। পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। আপনি ক্লান্ত বা অলস বোধ করতে পারেন, তাই নিজেকে ওভারলোড করবেন না। অর্থ পরিস্থিতি ভারসাম্য বজায় রাখবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে মন স্বস্তি পাবে।

    সিংহ রাশি - আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। অর্থের উন্নতি হবে। প্রেম জীবনে উষ্ণতা বাড়বে। কথোপকথনে কেবল কিছুটা নরমতা থাকা উপকারী হবে।

    কন্যা রাশি - আবেগ গভীর হবে, তবে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ভাল। মন কোনও বিষয়ে দুঃখিত হতে পারে, তবে শীঘ্রই পরিস্থিতি সমাধান হয়ে যাবে। অর্থ স্থিতিশীল থাকবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে সান্ত্বনা হবে। নিজের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না।

    তুলা রাশি - দায়িত্ব বাড়তে পারে তবে আপনি সহজেই সেগুলি পূরণ করবেন। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। কিছু খরচ আসবে তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। দিন শেষে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় বোধ করবে।

    বৃশ্চিক রাশি - প্রচুর শক্তি এবং উৎসাহ থাকবে। নতুন কাজ শুরু করার এটাই সঠিক সময়। প্রতিযোগিতা, পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারে লাভবান হবে। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রেম জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। দিনটি আনন্দময় এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে।

    ধনু রাশি - দিনটি সক্রিয় থাকবে এবং কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। অফিসের যেকোনো কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট থেকে উপকৃত হতে পারেন। ছোট ছোট সমস্যা হবে তবে আপনি সেগুলি স্মার্টভাবে পরিচালনা করবেন। ঘরের পরিবেশ শান্ত থাকবে। নিজেকে সন্ধ্যা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

    মকর রাশি- আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাবে। একটি কথোপকথন বা বৈঠক উপকারী হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা বাড়বে। যে কাজ আটকে ছিল, তা ত্বরান্বিত হবে। দিনটি ইতিবাচক হবে।

    কুম্ভ রাশি- ভাগ্য শক্তিশালী থাকবে। যে টাকা বন্ধ করা হয়েছে তা আপনি পেতে পারেন। যেকোনো পুরোনো কাজ শেষ করা হবে। পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম দৃশ্যমান হবে এবং লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে। দিনটি আশা এবং ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে।

    মীন রাশি - সময়মতো কাজ শেষ হবে। জীবনের দিশা পরিষ্কার হবে। পরিবার একসঙ্গে থাকবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ ব্যয় করুন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আজ বিশেষ কাজে লাগবে। সন্ধ্যার সময় অনেক স্বস্তি দেবে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

