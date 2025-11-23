Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: এই সপ্তাহ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বরের রাশিফল রইল

Subscribe Now! Get features like
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহগুলির গতিবিধির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশি, গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার বহু রাশি তা পায়না।
আসুন জেনে নেওয়া যাক আগামী সপ্তাহে (নভেম্বর ২৪-৩০, ২০২৫) সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের জন্য সময় কেমন হবে।
মেষ রাশি - এই সপ্তাহটি আপনার জন্য আরও ভাল শুরু নিয়ে আসবে। আপনি আগের চেয়ে কর্মক্ষেত্রে আরও সক্রিয় থাকবেন। বেশ কয়েকদিন ধরে স্থগিত থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনি গ্রহণ করতে পারেন এবং এগিয়ে যেতে পারেন।
বৃষ রাশি- সপ্তাহের শুরুটি কিছুটা ধীর হবে, মন তাড়াতাড়ি কাজ করবে না। তবে বুধবারের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং কাঙ্ক্ষিত কাজ শেষ হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, তবে একটি বড় ব্যয় আসতে পারে, যা পরিচালনা করতে হবে। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে, বিশেষ করে ক্লান্তি এবং ঘুমের অভাবের কারণে। এই সপ্তাহে সম্পর্কের মধ্যে গভীর কথোপকথন হবে, যা মনকে হালকা করবে। সপ্তাহান্ত ভালো যাবে।
মিথুন রাশি - এই সপ্তাহটি আপনার পক্ষে যাবে। কাজের গতি বাড়বে এবং আপনি প্রতিটি কাজ সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করবেন। নতুন পরিকল্পনা বা কাজের শুরু হতে পারে। অফিসে আপনার পরামর্শের মূল্য দেওয়া হবে। প্রেম জীবনে নতুন মোড় আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা এগিয়ে যাবে।
কর্কট- আপনার সপ্তাহটি আবেগে পূর্ণ হবে, তবে আপনি কর্মক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাবেন। বাড়ির দায়িত্ব বাড়বে এবং পরিবার যে কোনও বড় সিদ্ধান্তে আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করতে পারে। অফিসের কাজে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে শেষ পর্যন্ত আপনি উপকার পাবেন। অর্থের অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে, কোনও বড় ক্ষতি হবে না।
সিংহ রাশি - এই সপ্তাহটি আপনার উজ্জ্বল হওয়ার জন্য। আপনার স্বীকৃতি এবং প্রভাব উভয়ই বাড়বে। কাজের উপর আপনার দখল দৃঢ় হবে এবং লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। আপনি কোনও বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা পেতে পারেন। যারা সৃজনশীল কাজ করেন তাদের জন্য এই সপ্তাহটি দুর্দান্ত প্রমাণিত হবে।
কন্যা রাশি- এই সপ্তাহে কাজের চাপ থাকবে। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ একসাথে আসতে পারে তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং মনোযোগ সফল হবে। স্বাস্থ্যের হালকা ব্যাঘাত- পেট, মানসিক চাপ এবং ঘুমের যত্ন নিন। বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকবে, একটি বড় সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
তুলা রাশি- এই সপ্তাহটি ভারসাম্যের মাস। কাজ, সম্পর্ক ও বাড়ির দিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন বা একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন। অফিসে আপনার মতামতকে মূল্যবান করা হবে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে, আপনি কিছু পুরানো কাজ থেকেও উপকৃত হতে পারেন।
ধনু রাশি- সপ্তাহটি খুব ইতিবাচক হবে। আপনি যে কাজের কথা ভাবছিলেন তাতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং কিছু লোক উপকৃত হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও স্নেহ বাড়বে। কাজের প্রতি আপনার দখল দৃঢ় হবে এবং মানুষের আস্থা বাড়বে। রাগ ও তিক্ত কথাগুলো এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সপ্তাহান্তটি আনন্দে পূর্ণ হবে।
ধনু রাশি- এই সপ্তাহে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। চাকরি, ব্যবসা বা নতুন যে কোনও কাজে একটি ভাল শুরু সম্ভব। আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন, যা আগামী দিনগুলিতে কার্যকর হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
মকর রাশি- কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ফলাফল এই সপ্তাহে পাওয়া যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। অর্থের অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে।
কুম্ভ রাশি- সপ্তাহটি আপনার জন্য দুর্দান্ত হবে। আপনার পরিকল্পনা সফল হবে এবং অফিসে আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে কথোপকথন ও বোঝাপড়া বাড়বে। এটি কিছু কাজের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ হতে পারে।
মীন রাশি - আবেগ শক্তিশালী হবে তবে আপনি কর্মক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাবেন। যারা নতুন চাকরি বা কাজ পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় আসতে পারে। বাড়িতে কোনও সুসংবাদ বা উদযাপনের পরিবেশের লক্ষণ রয়েছে।
