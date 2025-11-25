Horoscope 26 November 2025: মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে আগামিকাল কী রয়েছে? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

Subscribe Now! Get features like
রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২৬ নভেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
মেষ - দিনটি আপনার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অগ্রগতি উভয়ই নিয়ে এসেছে। যে কাজগুলি আপনারা অনেক দিন ধরে সম্পূর্ণ করতে পারেননি, সেগুলি আজ গতি সঞ্চার করবে। অফিসে আপনার কথার মূল্য দেওয়া হবে এবং লোকেরা আপনার কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেবে।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির লোকদের জন্য, এই দিনটি অর্থ এবং কাজ উভয় ক্ষেত্রেই স্বস্তি দিতে চলেছে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধু, আত্মীয় বা সহকর্মীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সহায়তা পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে।
মিথুন- যোগাযোগের ক্ষমতা মিথুন রাশির মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে। আপনাদের কথাগুলি সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছবে এবং এর প্রভাবও দেখা যাবে। আপনার মতামত একটি সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকেও প্রশংসা শুনতে পাবেন।
কর্কট- দিনটি কিছুটা সংবেদনশীলতা দিয়ে শুরু হতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালই যাবে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে শক্তি এবং মানসিক সমর্থন পাবেন। পুরোনো কাজ বা সমস্যার সমাধান হঠাৎ করে পাওয়া যায়।
সিংহ- আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যে কাজই করুন না কেন, তা উজ্জ্বল হবে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে এবং আপনি একজন সিনিয়রের কাছ থেকে ভাল প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন। স্থগিত কাজ বা সুযোগের দিকে নতুন পথ খুলে যাবে। সন্ধ্যার মধ্যে কিছু সুখবরের আশাও রয়েছে।
কন্যা রাশি - দায়িত্বের চাপ থাকবে তবে আপনি তা সহজেই পালন করবেন। পরিবার বা সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি উভয়ই থাকবে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজ বা নথির কাজ আজই শেষ হতে পারে। মানুষের আস্থাও বাড়বে।
তুলা রাশি- আপনার কাজ বেশি হতে পারে, তবে আপনি এটি সর্বোত্তম উপায়ে পরিচালনা করবেন। আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল সরাসরি দেখতে পাবেন। অর্থ আসবে, তবে ব্যয়ও বাড়তে পারে, তাই ভারসাম্য প্রয়োজন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে বা বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। পুরোনো পরিচিতের সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব।
বৃশ্চিক রাশি - আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। টিমওয়ার্কে আপনার পারফরম্যান্স শক্তিশালী হবে। একটি নতুন ধারণা মাথায় আসবে যা ভবিষ্যতে দুর্দান্ত সুবিধা দিতে পারে। দিনটি হালকা, সরল এবং ফলপ্রসূ হবে। কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখুন - কোনও ছোট জিনিসকে বড় করবেন না।
ধনু রাশি- এই দিনটি সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্বের জন্য খুব ভাল। আপনি আপনার স্ত্রী বা সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। কাজের উন্নতি হবে এবং মনের মনোবল বাড়বে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার পক্ষে খুব উপকারী প্রমাণিত হবে। পুরনো বিরোধের সমাধান হতে পারে। শান্তি ও হালকা বোধ থাকবে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা গুরুতর এবং গভীর হবে। কাজে মনোযোগ বাড়বে এবং আপনি বিষয়গুলি গভীরভাবে বুঝতে পারবেন। আপনি মানসিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তবে আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অর্থের অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। একটি পুরানো কেস পুনর্বিবেচনা করা উপকারী হবে।
কুম্ভ -আপনার মধ্যে নতুন শক্তি এবং নতুন চিন্তাভাবনা জাগ্রত হবে। নতুন কাজ বা পরিকল্পনা শুরু করার এটাই সঠিক সময়। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যা জিনিসগুলি দ্রুত ঘটবে। ভ্রমণ বা একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। আপনার মন খোলা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের জন্য মন কিছুটা বিভ্রান্ত হবে, তবে সৃজনশীলতা তার জায়গায় শক্তিশালী হবে, তাই লেখালেখি, সৃষ্টি, চিন্তাভাবনা বা শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল সুবিধা পাবেন। কোনো কিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। ঘুম ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সম্ভব।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)