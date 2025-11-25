India on Arunachal Woman issue: 'অরুণাচল ভারতেরই', সাংহাই এয়ারপোর্টে ভারতীয় তরুণীর হেনস্থা কাণ্ডে ময়দানে নামল দিল্লি

অরুণাচল প্রদেশের এক মহিলাকে ২১ নভেম্বর সাংহাই বিমানবন্দরে আটক করার ঘটনায়, বেইজিংকে উদ্দেশ্য করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দিল্লি। প্রেমা ওয়াংজোম থংডক নামের ওই মহিলা সোমবার দাবি করেন যে তাঁকে সাংহাই বিমানবন্দরে ১৮ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অভিবাসন কর্মকর্তারা আটকে রেখেছিলেন, তাকে নিয়ে মজা করেছিলেন এবং এমনকি চিনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতেও বলা হয় তাঁকে। বিস্ফোরক পোস্টে তিনি দাবি করেন, তাঁর জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশ হওয়ায় , সেখানে দাবি করা হয়, যে সেটি চিনা ভূখণ্ডের আওতায় রয়েছে, ফলত তাঁর পাসপোর্ট অবৈধ। এরপরই মুখ খোলে ভারত।
এক্স পোস্টে অরুণাচলের ওই মহিলা দাবি করেছেন, ‘চিনা ইমিগ্রেশন এবং চিনের দাবির ভিত্তিতে ২১ নভেম্বর, ২০২৫-এ আমাকে সাংহাই বিমানবন্দরে ১৮ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আটক করা হয়েছিল। আমার জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশ হওয়ায় @chinaeasternair দাবি করেছিল যে এটি চিনা ভূখণ্ডের আওতায়।’ তিনি যুক্তরাজ্যে থাকেন এবং অবকাশ নিয়ে ছুটি কাটাতে জাপানে যাচ্ছিলেন। মাঝে ৩ ঘণ্টা তাঁর ‘লে ওভার’ ছিল সাংহাইতে।
থংডকের কাছে বৈধ জাপানি ভিসা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে উঠতে দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ভারতীয় কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করার পরেই তাঁর অগ্নিপরীক্ষার অবসান ঘটে।
অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিনের দাবিকে ভারত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে আসছে এবং বলেছে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যটি দেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদিকে, সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেমা বলেন, 'যখন আমি তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করি যে সমস্যাটি কী, তাঁরা বলেন, 'অরুণাচল ভারতের অংশ নয়' এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুরু করেন এবং বলতে শুরু করেন, 'আপনার চিনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত, আপনি চিনা, আপনি ভারতীয় নন'।
প্রেমা থংডক বলেন যে তিনি প্রায় ১৪ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেছিলেন এবং এক বছর আগে সাংহাইয়ের মধ্য দিয়ে কোনও সমস্যা ছাড়াই ভ্রমণ করেছিলেন। প্রেমার বক্তব্য, ‘এটি ইমিগ্রেশন কর্মীদের পাশাপাশি বিমান কর্মীদের কাছ থেকে অত্যন্ত অপমানজনক, প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ ছিল। আমি সাংহাই এবং বেইজিং ভারতীয় দূতাবাসে ফোন করি এবং এক ঘন্টার মধ্যে ভারতীয় কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে এসে আমাকে কিছু খাবার এনে দেন এবং তাঁদের সাথে সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলেন এবং আমাকে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সহায়তা করেন। একটি দীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষা, ১৮ঘন্টা.. তবে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি বলে খুশি।’
অন্যদিকে, ঘটনা ঘিরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একই দিনে বেইজিং এবং দিল্লিতে, চিনের দিকে কঠোর নিন্দা প্রকাশ করে ‘ডিমার্চ’ জারি করে। ভারতের তরফে সাফ বলা হয়েছে,' ঘটনাটি ঘটার দিনেই, বেইজিং এবং দিল্লিতে চিনা পক্ষের কাছে একটি জোরালো ডিমার্চ জারি করা হয়েছে। সাংহাইতে আমাদের কনস্যুলেটও স্থানীয়ভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেছে এবং আটকে পড়া যাত্রীকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে।' সূত্রের খবর, চিনা কর্তৃপক্ষের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ‘অরুণাচল প্রদেশ নিঃসন্দেহে ভারতীয় ভূখণ্ড এবং এর বাসিন্দাদের ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে বসবাস এবং ভ্রমণের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।’