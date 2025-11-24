Edit Profile
    SIR Enumeration Form: এসআইআর বাংলায় এখনও পর্যন্ত বাদ পড়ছে কত লাখ নাম?এনুমারেশন ফর্ম EC পোর্টালে উঠেছে কি না,দেখুন এভাবে

    পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলছে এসআইআর-র কাজ।

    Published on: Nov 24, 2025 8:58 PM IST
    By Sritama Mitra
    পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন-র জেরে এপর্যন্ত যা তথ্য এসেছে তাতে ভোটার তালিকা থেকে অন্তত ১০ লাখ নাম বাদ পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। এক প্রথম সারির বাংলা সংবাদমাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে উদ্ধৃত করে এই তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে, রাজ্যজুড়ে চলছে জোরকদমে এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও গ্রহণের কাজ। আপনার জমা দেওয়া এনুমারেশন ফর্ম নির্বাচন কমিশনের সাইটে দেখা যাচ্ছে কি না, কীভাবে দেখবেন? দেখে নিন পন্থা।

    পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলছে এসআইআর-র কাজ। এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও সংগ্রহের কাজ চলছে। তারই মাঝে দেখে নিন জমা দেওয়া ফর্ম, নির্বাচন কমিশনের সাইটে উঠেছে কি না, তা কীভাবে দেখবেন? রইল পন্থা।

    দেখে নিন পদ্ধতি:-

    প্রথমেই নির্বাচন কমিশনের সাইটে গিয়ে ‘ভোটার্স সার্ভিস পোর্টাল’ খুলতে চাইলে voters.eci.gov.in এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তারপর পোর্টালের স্ক্রিনের উপরে ডান দিকে 'ফিল এনুমারেশন ফর্ম' অংশটিতে ক্লিক করতে হবে। এরপর ‘লগ ইন’ বা ‘সাইন ইন’ অপশন দেওয়া থাকবে। যদি আপনার নির্বাচন কমিশনের এই পোর্টালে আগে থেকেই ‘সাইন ইন’ থাকে, তাহলে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সেখানে 'লগ ইন' করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর, ওটিপি দিয়েই লগ ইন হবে। আর যদি পোর্টালে আপনি নতুন হন, তাহলে 'সাইন ইন’ অপশনে যেতে হবে। সেখানে মোবাইল নম্বর দিতে হবে, ক্যাপচা কোড আসবে, তা পূরণ করে নিজের নাম লিখতে হবে। ফলত আপনার রেজিস্টার করা মোবাইল নম্বরে আসবে ওটিপি। এরপর পোর্টালের একটি পেজ খুলে যেতেই ডান দিকের উপরে আপনার নাম দেখাবে। সেখান থেকে ‘ফিল এনুমারেশন ফর্ম’-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনাকে বিভিন্ন অপশনের মধ্যে থেকে নিজের রাজ্যের নাম বেছে নিতে হবে। সেখানে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে এপিক নম্বর ও ভোটার কার্ড নম্বর বসাতে হবে। এতেই আপনার ফর্ম খুলবে। যদি আপনার ফর্ম জমা পড়ে থাকে, তাহলে ওই পোর্টালেই একটি বার্তা দিয়ে জানিয়ে দেবে যে ফর্মটি জমা পড়েছে। মোবাইল নম্বরও দেখাবে। ফর্ম জমা না পড়ে থাকলে, এমন কোনও বার্তা আসবে না। একটি নতুন ফর্ম দেখাবে। এক্ষেত্রে পোর্টালে ফর্ম না তোলা হলে বা কোনও তথ্যের গরমিল থাকলে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

