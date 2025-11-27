28 November 2025 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

২৮ নভেম্বর, ২০২৫ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকার পেতে চলেছে তা জানুন। আজ সন্ধ্যাতেই দেখে নিন আগামিকাল শুক্রবার ২০২৫ সালের ১২ রাশির রাশিফল।
মেষ
আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। অফিসে, মনে রাখবেন যে আপনার কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং একই সাথে অনেক কাজ করার দক্ষতার যত্ন নিন। এই সময়ে সঞ্চয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন, আপনি আর্থিক জীবনে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
বৃষ
এই রাশি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে, আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। আজ আপনার জীবনে শুভ কাজ হবে। বিনিয়োগের আগে আপনাকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। চোখ বন্ধ করে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষতি এড়াতে একটি বাজেট তৈরি করুন।
এই রাশির ব্যাংকিং আপডেটগুলি ছোটখাটো পরিবর্তন আনতে পারে, আপনার ব্যয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা উচিত। এছাড়াও, আপনার অ্যাকাউন্টগুলিতে নিবিড় নজর রাখুন। স্বাস্থ্য উপকারিতা স্থিতিশীল হবে। আজ অফিসে আপনার প্রশংসা করা হবে। পারিবারিক সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকবে। এ সময় রাগ কমিয়ে আনুন।
কর্কট
আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি সম্মানজনক পদ পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। আবেগের পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে অর্থের সিদ্ধান্ত পরিচালনা করা আপনাকে ভুল এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
সিংহ
রাশি আপনি কিছু বড় সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনি আজ শক্তিশালী বোধ করবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি সমাজে সম্মানিত হবেন। সম্পত্তির লেনদেন মসৃণ হবে।
কন্যা
বিনিয়োগ করার আগে, আপনার একটু পরে চিন্তা করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আজ শান্তভাবে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তি বিনিয়োগের অবিচ্ছিন্ন বৃদ্ধির সাথে, দুর্দান্ত সম্ভাবনা উপস্থিত হয়।
তুলা
তুলা রাশির রাশি আপনাকে আজ প্রেমের জীবনে উত্থান-পতনের সাথে দীর্ঘমেয়াদে ভাল রিটার্ন দেবে। ভবিষ্যতের জন্য গবেষণা ও পরিকল্পনা। আপনি যদি মানসিকভাবে চাপে থাকেন তবে আপনার কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা আজ পরীক্ষায় সফল হবে। চাকরির সুযোগও রয়েছে।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, নেতিবাচক শক্তি আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। স্বাস্থ্য আজ ভাল থাকবে। প্রেম জীবনও ভালো থাকবে। ব্যবসাও ভালো থাকবে, কোনও পার্থক্য থাকবে না।
ধনু
এই মুহূর্তে আপনাকে আপনার আর্থিক জীবনে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যদি নতুন ব্যবসা বা ব্যবসা বাড়ানোর কথা ভাবছেন তবে আপাতত কিছুটা অপেক্ষা করুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে।
মকর
এই রাশি আপনার মৌখিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। এ সময় কাউকে ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। প্রেম জীবনে যদি কোনো সমস্যা থাকে। ব্যবসাও ভালো থাকবে। আজ থেকে শিশুদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কমে যাবে।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির রাশি খুশি হবেন না। আপনি মানসিকভাবে অস্থির হতে পারেন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
মীন
মীন রাশি মীন রাশির জাতকদের মারামারি থেকে দূরে থাকতে হয়। আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে। পার্টনারশিপের দিকে বিশেষ নজর দিন। কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে কূটনৈতিক হওয়া প্রয়োজন।