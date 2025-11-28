Horoscope 29 November 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির ভিত্তিতে রাশিফল গঠিত হয়। প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসনকারী গ্রহ থাকে, যা সেই রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২৯ নভেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে এটি কিছু রাশিচক্রের জন্য কম ভাল হবে।
মেষ
মেষ সঙ্গীর কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করুন। অফিসে একটি কাজ শেষ করার পর অন্য কাজে মনোনিবেশ করুন। অন্যথায়, সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ না করার কারণে বিভ্রান্তি এবং মানসিক চাপ বাড়বে।
বৃষ
রাশি মানসিক চাপ বাড়ার সব সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। ধৈর্য ধরুন। আজ যদি মন শান্ত থাকে তবে আপনি সঠিক জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন। কোনো ধরনের চুক্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না।
( S400 Defence System: এস ৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করতে কোন পদক্ষেপ করছে ভারত? খরচ কত কোটি?)
মিথুন
আপনার সঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় নম্র হন। সপ্তাহের খরচ কোথাও নোট করুন। যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। স্বাস্থ্য আজ ভাল থাকবে, তবে অবশ্যই আপনার রুটিন অনুসরণ করুন। অফিসে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে মনোযোগ দেবেন না এবং কেবল আপনার কাজ করুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনি ভাল সময় কাটাবেন।
কর্কট
আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রতিটি মুহূর্ত স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা করুন। অফিসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন। দিনটিকে ফলপ্রসূ করে তুলুন। আপনার কাজ আজ প্রশংসিত হবে। আজকের খরচের দিকে নজর রাখুন। আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার।
সিংহ
সিংহ সঙ্গীর সাথে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। শান্ত মন নিয়ে বসুন এবং এটি সমাধান করুন। অফিসে নতুন কাজ নিতে ভয় পাবেন না। আপনি আপনার সম্ভাবনা দেখানোর সুযোগ পাবেন। অর্থ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার দিন হতে চলেছে। বিনিয়োগের আগে সাবধানে ভাবুন।
কন্যা
আপনার সঙ্গীর প্রতি প্রচুর ভালবাসা বর্ষণ করুন। তাদের সাথে কথা বলার সময় শব্দের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অফিসের প্রতিটি কাজ মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করুন। সময়মতো কাজ শেষ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।
তুলা
তুলা রাশি আপনার সঙ্গীর প্রতি খোলামেলা ভালবাসা প্রকাশ করুন। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে আজ অফিসে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এটি আপনাকে সফল করে তুলবে। আপনাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আজ কাজে আসতে চলেছে। অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি একটি ভাল দিন হতে চলেছে। তবে এখন আপনার স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া দরকার।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশি আপনার প্রেমের জীবনে ভাল মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটান। আজকের দিনটি অফিসে আপনার দিন হতে চলেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা আজ কিছুটা অগোছালো হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।
ধনু
আপনার ধনু সঙ্গীর সাথে একটি ভাল সময় কাটবে। যদি কোনও তর্ক হয় তবে আজই তা নিষ্পত্তি করুন। আপনি আজ অফিসের চ্যালেঞ্জগুলিকে ভয় পাবেন না। অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল হবে। আপনি আপনার পক্ষে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবেন, যা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে। আজ স্বাস্থ্যে কিছু সমস্যা হতে পারে।
মকর
মকর রাশি আগামিকাল যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গীকে খুশি রাখুন। তাদের সঙ্গে ভালো সময় কাটান। আপনি আজ অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আনন্দের সাথে এটি গ্রহণ করুন। বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি শুভ। সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক রুটিন অনুসরণ করুন।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশি আগামিকাল আপনার প্রেমের জীবনকে সহজ রাখুন। সঙ্গীর সঙ্গে যতটা সম্ভব সময় কাটান। আজ অফিসে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আজ আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। একই সময়ে, আজ আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। শুধু আপনার ডায়েটের দিকে মনোযোগ দিন।
মীন
মীন রাশি সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংবোধকে দূরে রাখুন। এটি কেবল পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। অফিসে নতুন দায়িত্ব আপনাকে ভাল ফলাফল দেবে। আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্য আজ ভাল থাকবে। আপনার ডায়েটে মনোযোগ দিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )