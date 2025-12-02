Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Horoscope 3 December 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি বর্ণনা করা হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ কোন রাশির লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 02, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৩ ডিসেম্বর বুধবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতি বাপ্পার পূজা করলে সুখ ও সম্পদ আসে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার কোন কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক।

    রাশিফল, রাশিফল: ৩ ডিসেম্বর দিনটি কেমন হবে, মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত রাশিফল পড়ুন?
    রাশিফল, রাশিফল: ৩ ডিসেম্বর দিনটি কেমন হবে, মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত রাশিফল পড়ুন?

    মেষ- ৩ ডিসেম্বর, আপনি প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। সফল হওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। এমন ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য সময় বের করা গুরুত্বপূর্ণ যা আপনাকে ভাল বোধ করে। আর্থিক অবস্থা ইতিবাচক দেখাচ্ছে।

    বৃষ- ৩ ডিসেম্বর, আপনি উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। মনোনিবেশ করুন এবং অন্যকে নেতৃত্ব দিতে ভয় পাবেন না। আপনার ব্যয়ের লাগাম টান। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে ভুলবেন না। যত্নকে অগ্রাধিকার দিন।

    ( 2026 Lucky Zodiacs: ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেবের রাশিতে ৩ গ্রহ, কপাল খুলবে বহু রাশির)

    ( Good Luck Tips: গোপনে মন্দিরে এই ৩ জিনিস দান করলে মিলতে পারে সমৃদ্ধি! রইল টিপস)

    মিথুন- ৩ ডিসেম্বর, অবিবাহিত মিথুন রাশির লোকেরা একটি বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার বিকল্পগুলি বিবেচনা করতে ভুলবেন না। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট- ৩ ডিসেম্বর, আয় বৃদ্ধির অপ্রত্যাশিত সুযোগগুলি আপনার সামনে আসতে পারে। আপনার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য একে অপরের সাথে সংযুক্ত। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

    সিংহ রাশি- ৩ ডিসেম্বর আপনার সঙ্গীর সাথে সততার সাথে কথা বলুন। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করুন কারণ এটি দুর্দান্ত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। আপনার আর্থিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক দেখাচ্ছে।

    কন্যা রাশি: ৩ ডিসেম্বর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। একটু সমস্যা হতে পারে, যা আপনি সহজেই আপনার বোধগম্যতা দিয়ে মোকাবেলা করতে পারবেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি অনুসরণ করুন এবং খোলা মনের থাকুন।

    তুলা রাশ- ৩ ডিসেম্বর, আপনার অন্ত্রের অনুভূতিতে বিশ্বাস করুন এবং ঝুঁকি নিন। বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং আপনার আরামদায়ক অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসুন। ফলাফল দেখে আপনি অবাক হতে পারেন। সময় এসেছে সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার।

    বৃশ্চিক রাশি-৩ ডিসেম্বর, পূর্ণ সংকল্পের সাথে সাফল্যের পথে হাঁটুন। প্রেম, কাজ বা অর্থের বিষয় যাই হোক না কেন, বৃশ্চিক রাশির জাতককে আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি দেওয়ার জন্য নক্ষত্ররা একসাথে রয়েছেন।

    ধনু রাশি-৩ ডিসেম্বর, ধনু রাশিতে উত্তেজনা এবং অপ্রত্যাশিত মোচড়গুলিতে পূর্ণ একটি দিনের জন্য প্রস্তুত হন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি উচ্চতর হতে চলেছে। নতুন কিছু করার চেষ্টা করা হোক বা নতুন পথ বেছে নেওয়া হোক, আজকের দিনটি পরিবর্তনকে গ্রহণ করার এবং নতুন সুযোগকে স্বাগত জানানোর দিন।

    মকর রাশি- জাতক জাতিকাদের ভাগ্য ৩ ডিসেম্বর আপনার সাথে রয়েছে। নিজের প্রতি সত্য থাকার মাধ্যমে এবং তাদের প্রাকৃতিক উপহারগুলি আলিঙ্গন করে, মকর রাশির জাতকরা আবিষ্কার করবে যে আকাশ আজ তাদের সীমা।

    কুম্ভ -৩ ডিসেম্বর একটি চমকের জন্য প্রস্তুত হন। মনে রাখবেন যে আপনার সমস্ত শক্তি রয়েছে যে আপনি সহজেই যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আপনার যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাবেন না।

    মীন- ৩ ডিসেম্বর বিস্ময়, চ্যালেঞ্জ এবং বৃদ্ধির সুযোগে পূর্ণ একটি দিন হবে। মীন রাশির শিক্ষার্থীদের আজ পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা দরকার। আপনি শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Horoscope 3 December 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes