    Horoscope 5 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    রাশিফল আগামিকাল ৫ ডিসেম্বর ২০২৫: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Dec 04, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৫ ডিসেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। রইল আগামিকাল ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    মেষ - ৫ ডিসেম্বর, আপনাকে আপনার সম্পর্ক এবং ক্যারিয়ারে কিছুটা উত্তেজনার মুখোমুখি হতে হতে পারে। জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে প্রেম সম্পর্কিত প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন। অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি পেশাগতভাবে সফল হবেন।

    বৃষ - ৫ ডিসেম্বর অর্থের দিক থেকে আপনার জন্য একটি শুভ দিন হবে। আজ তাড়াহুড়ো করে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার শক্তি সৃজনশীলতাকে আকর্ষণ করে, তবে কাজ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    মিথুন - ৫ ডিসেম্বর থেকে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং সাফল্যের দিকে মনোনিবেশ করা শুরু করুন। ভাগ্য এবং অগ্রগতি প্রেম, ক্যারিয়ার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করুন এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

    কর্কট রাশি- ৫ ডিসেম্বর একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আত্ম-ভালবাসার যাত্রা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার যাত্রায় স্বচ্ছতা এবং অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য তারকারা সারিবদ্ধ হচ্ছে। অর্থের দিক থেকেও আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    সিংহ - ৫ ডিসেম্বর একটি অশান্ত দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে অনেকগুলি কাজ থাকতে পারে, যা সময়মতো শেষ করা কঠিন হবে। মনে রাখবেন, এমন কোনো সমস্যা নেই যা আপনি সমাধান করতে পারবেন না।

    কন্যা রাশি- ৫ ডিসেম্বর স্মার্টভাবে অর্থ পরিচালনা করুন। আজ আপনাকে সমস্ত সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিতে হবে। যারা দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের মধ্যে আছেন তারা শীঘ্রই তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারেন।

    তুলা রাশি - ৫ ডিসেম্বর, পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাশিত প্রকল্পগুলিকে আলিঙ্গন করুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিন। বিকাশের জন্য নতুন সুযোগ এবং পথ উন্মোচন করুন। আজ তর্ক থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক বিষয়ে নজর রাখুন।

    বৃশ্চিক রাশি- ৫ ডিসেম্বর, পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করুন। আজকের দিনটি সুযোগ এবং সতর্কতার মিশ্রণ সরবরাহ করে। দিনের চাহিদাগুলি মোকাবেলা করার সময় আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন।

    ধনু রাশি- ৫ ডিসেম্বর দিনের শক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজকের দিনটি অনেক সুযোগে ভরা হবে। ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং নতুন সভাগুলিতে মনোনিবেশ করা আরও ভাল হবে।

    মকর রাশি- ৫ ডিসেম্বর মকর রাশির মানুষের জন্য একটি আকর্ষণীয় দিন হতে চলেছে। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিন, পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করুন। বিস্ময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। খোলামেলা মনোভাব নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে।

    কুম্ভ- ৫ ডিসেম্বর, উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সুযোগ আজ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তাই যেকোনো বড় বিনিয়োগ সুচিন্তিত করে করুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছোট ছোট বিষয়গুলি আপনাকে বিরক্ত করতে পারে।

    মীন রাশি - ৫ ডিসেম্বর একটি ইতিবাচক দিন হবে। কিছু লোক তাদের পিতামাতার সাথে তাদের সম্পর্কের জন্য সম্পূর্ণ সমর্থন পেতে পারে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন এবং খুব বেশি চাপ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। একটি পুরানো বিনিয়োগের ফলে বাম্পার লাভ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Choose sun sign to read horoscope

