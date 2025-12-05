Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Horoscope 6 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 05, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়।জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৬ ডিসেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশির জন্য এটি স্বাভাবিক ফলাফল আনবে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। দেখে নিন আগামিকালের রাশিফল।

    রাশিফল: সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য দিনটি কেমন হবে, ৬ ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য দিনটি কেমন হবে, ৬ ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ রাশি - দিনটি আপনার পক্ষে কাজ করতে দেখা যাবে। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কাজগুলো শেষ করার সঠিক সুযোগ পেতে পারেন। অফিস বা ব্যবসায় আপনার মতামতকে মূল্য দেওয়া হবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হয়ে যাবে। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণও সম্ভব, যা দরকারী প্রমাণিত হবে।

    বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে। আর্থিক বিষয়গুলির উন্নতি হতে পারে এবং কোনও মুলতুবি অর্থ বা কাজের খবর আসবে। পরিবারের সাথে সম্প্রীতি আরও ভাল হবে।

    ( Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের প্রভাব ১২ রাশিতে কেমন হবে? রইল রাশিফল)

    মিথুন- মিথুন রাশির মানুষের জন্য যোগাযোগ সবচেয়ে বড় অস্ত্র হবে। আপনি যেমন ভাবছেন তেমন কথা বলতে সক্ষম হবেন এবং এটিই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি সভা, কথোপকথন বা উপস্থাপনায় আপনার বক্তব্য প্রভাব ফেলতে পারে।

    কর্কট- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য আজকের দিনটি একটি শান্ত কিন্তু কার্যকর দিন। পরিবার সম্পর্কিত যে কোনও কিছুর সমাধান করা যেতে পারে। কাজে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার ধৈর্যের উপকারিতা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির জন্য আজকের দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে। আপনি যে কাজটি করবেন তা শেষ করার ক্ষমতা আজ আপনার মধ্যে বিশেষভাবে দৃশ্যমান হবে। টিমওয়ার্কের ক্ষেত্রেও পরিবেশ ভালো থাকবে। খরচ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অপ্রয়োজনীয় কাজে টাকা পয়সা চালানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    কন্যা রাশি রাশি - কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার কারণে আজ উপকৃত হবেন। এমনকি একটি কঠিন কাজও সহজ মনে হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনি আবার একটি পুরানো পরিকল্পনা শুরু করার মতো অনুভব করবেন। অফিসে আপনার শৃঙ্খলা অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারে।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য আজকের দিনটি সম্পর্ক ও কথোপকথনের দিন। প্রিয়জনের সাথে দীর্ঘ কথোপকথন হতে পারে, যা পরিস্থিতিকে আরও ভাল দিকনির্দেশনা দেবে। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। আপনি যদি ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করেন তবে দিনটি খুব মসৃণ হবে।

    বৃশ্চিক - আবেগ এবং প্রজ্ঞার সঠিক মিশ্রণ আজ বৃশ্চিক রাশির জন্য কাজ করবে। পুরোনো আটকে থাকা যেকোনো মামলায় অগ্রগতি হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সিদ্ধান্তগুলি সহজ হবে। একটি নতুন দিক বা নতুন সুযোগের ইঙ্গিতও রয়েছে। তাকে শুধু স্বীকৃতি দিতে হবে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি হালকা কিন্তু দরকারী হবে। নতুন লোকের সাথে দেখা করা বা অনলাইন সংযোগগুলি কাজে আসতে পারে। শেখার এবং তথ্য সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বাড়বে। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ছোট সুখ পেতে পারেন, যা মেজাজের উন্নতি করবে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি ব্যবহারিক সিদ্ধান্তের দিন। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে পালন করা হবে। একজন সিনিয়রের পরামর্শ আপনার জন্য গাইড হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। যে কোনও তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য আজ নতুন নতুন ধারণা উঠে আসবে। মন দ্রুত চলবে এবং আপনি কোনও সৃজনশীল প্রকল্প বা পরিকল্পনায় সাফল্য পেতে পারেন। বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে কথোপকথন একটি ভাল পরিবেশ তৈরি করবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা ও বোঝাপড়া বাড়বে।

    মীন রাশি- মীন রাশির জন্য আজকের দিনটি কিছুটা আবেগপ্রবণ কিন্তু ইতিবাচক হবে। আপনি সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন এবং আপনি সহজেই আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। পুরনো যোগাযোগ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে হালকা বোধ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Horoscope 6 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes