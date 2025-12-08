Edit Profile
    Horoscope 9 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-

    Published on: Dec 08, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এটি স্বাভাবিক ফলাফল আনবে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের জন্য দিনটি কেমন হবে, 9 ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের জন্য দিনটি কেমন হবে, 9 ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ রাশি - দিনটি আপনার জন্য শক্তি এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আপনার পরিকল্পনাগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এবং একটি নতুন কাজও শুরু করতে পারেন। অফিসে আপনার গতি এবং আত্মবিশ্বাস মানুষকে মুগ্ধ করবে। প্রেম জীবনে সময় অনুকূল।

    বৃষ রাশি - আপনার দিনটি ভারসাম্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হবে। পরিবার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ আপনাকে খুশি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভালভাবে পালনের সুযোগ থাকবে। প্রেমের জীবনে পুরানো ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে।

    মিথুন রাশি- যোগাযোগ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। আপনি আপনার কথায় অন্যকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন এবং নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পাবেন। প্রেমের জীবনে রোম্যান্স ও বোঝাপড়া দুটোই বাড়বে, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সম্ভাবনা আসবে।

    (Shanidev Astrology: দণ্ডনায়কের কৃপার বর্ষণ হবে ২০২৬ সালে! শনিদেবের এই শুভ যোগে লাকি কারা? )

    কর্কট রাশি- আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। কিছু পরিস্থিতি আপনাকে দুর্বল করে তুলতে পারে, তবে আপনি সেগুলি বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট ছোট উত্তেজনা সম্ভব, তবে কথোপকথনের মাধ্যমে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ক্যারিয়ারে বিদেশি ক্লায়েন্ট বা বড় বড় প্রজেক্টে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে, যা আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

    সিংহ রাশি - ফলাফলের দিক থেকে দিনটি খুব ভাল হবে। আপনি আপনার প্রতিভা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে অফিসে একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করতে সক্ষম হবেন। আপনি একটি নতুন সুযোগ বা প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে উত্সাহ বাড়বে এবং অবিবাহিতরা আকর্ষণের একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত পাবেন।

    কন্যা রাশি -দায়িত্ব বাড়বে তবে আপনি সেগুলি সফলভাবে পূরণ করবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি বড় প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে কিছুটা দূরত্ব বা অস্বস্তি থাকতে পারে, তাই যোগাযোগ অপরিহার্য। অর্থের দিক থেকে সঞ্চয় বাড়বে এবং ব্যয় কমবে।

    তুলা রাশি -আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। অফিসের সিনিয়ররা আপনার কাজে মুগ্ধ হবেন এবং আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে সময় ভালভাবে কাটাবে এবং আপনি বিশেষ কিছু ভাগ করতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল হওয়া দরকার।

    বৃশ্চিক রাশি - দিনটি সৃজনশীলতা এবং নতুন ধারণায় পূর্ণ। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দিকনির্দেশনা পাবেন এবং আপনি আরও ভাল উপায়ে আপনার প্রতিভা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। প্রেম জীবনে সুখ ও সম্প্রীতি বাড়বে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।

    ধনু রাশি - আপনাকে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে যেতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর সুযোগ রয়েছে, তাই কথোপকথনের এটাই সঠিক সময়। আপনি চাকরি পরিবর্তন করা বা আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন দিক সন্ধান করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

    মকর রাশি - আত্মবিশ্বাস এবং অধ্যবসায় আপনাকে সমর্থন করবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলি দৃঢ়ভাবে রাখতে এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বগুলি ভালভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। প্রেমের জীবনে অনেক গভীরতা থাকতে পারে।

    কুম্ভ রাশি- ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার পক্ষে থাকবে। পুরোনো কাজে হঠাৎ সাফল্য আসতে পারে। ক্যারিয়ারে বিদেশি সুযোগ বা বড় ব্যক্তির সমর্থন পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রেমের জীবনে সঙ্গীর সমর্থন থাকবে এবং সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়বে।

    মীন রাশি - আপনি মানসিকভাবে শক্তিশালী বোধ করবেন। সঙ্গীর সাথে কাটানো সময় সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন পরিকল্পনা বা কৌশল আপনাকে সুবিধা এনে দিতে পারে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

