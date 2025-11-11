Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs from 12 November: চন্দ্রের সঙ্গে গুরু বৃহস্পতি ঘোরাবেন খেলা! ১২ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে বহু রাশির

    যদি চন্দ্র এবং বৃহস্পতি একই রাশির মধ্যে যুতি তৈরি হয়, তবে গজকেশরী রাজযোগ গঠিত হয়। রাজযোগ গড়ে ওঠার ফলে সম্পদের পাশাপাশি সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে বহু রাশির জাতক জাতিকার।

    Published on: Nov 11, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    এই সময়ে বৃহস্পতি ও চন্দ্র, কর্কট রাশিতে বসে আছেন। এই দুটি গ্রহের যুতি খুব উপকারী বলে মনে করা হয়, যা গজকেশরী রাজযোগ গঠনের দিকে পরিচালিত করে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১০ নভেম্বর, দুপুর ০১:০৩ এ, চন্দ্র দেবতা কর্কট রাশিচক্রে প্রবেশ করেছিলেন। চন্দ্র ১২ নভেম্বর সন্ধ্যা ০৬:৩৪ অবধি এই রাশিচক্রে থাকবেন। যতদিন চন্দ্র কর্কট রাশিতে থাকবে, ততদিন গজকেশরী রাজযোগও থাকবে।

    চন্দ্রের সঙ্গে গুরু বৃহস্পতি ঘোরাবেন খেলা! ১২ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে বহু রাশির
    চন্দ্রের সঙ্গে গুরু বৃহস্পতি ঘোরাবেন খেলা! ১২ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে বহু রাশির

    যখন জন্ম চার্টে গুরু চাঁদ থেকে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘরে বসে থাকেন, বা চাঁদ এবং বৃহস্পতি একই রাশিতে থাকেন, তখন গজকেশরী রাজযোগ গঠিত হয়। এই রাজযোগ গড়ে ওঠার ফলে সম্পদের পাশাপাশি সমৃদ্ধি ও সম্মানও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ ব্যাপার হলো, কর্কট রাশির অধিপতিও চন্দ্র দেবতা। এমন পরিস্থিতিতে চাঁদের এই ট্রানজিটকে খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের যুতিতে গঠিত গজকেশরী রাজ যোগের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে পারে।

    ১২ নভেম্বর, কর্কট রাশিতে রাজযোগ এই ৩ টি রাশির উপকার দেবে।

    কর্কট

    ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি বিদেশী চুক্তি পেতে পারেন। বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের শুভ প্রভাবের কারণে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।

    ( Islamabad Blast Latest:ইসলামাবাদে গাড়ি বিস্ফোরণ! দিল্লি ব্লাস্টের পরদিনই কেঁপে উঠল পাকিস্তানের মাটি, হতাহত বহু)

    মেষ

    মেষ রাশির বৃহস্পতি-চন্দ্র সংমিশ্রণ মেষ রাশির লোকদের উপকার করতে পারে। সমৃদ্ধি আসবেই। আপনার স্থগিত কাজ আবার তৈরি হতে শুরু করবে। ক্যারিয়ারে পদোন্নতি পেতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাওয়া যাবে। কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের দিক থেকেও কিছু সুখবর পেতে পারেন।

    তুলা

    তুলা রাশিচক্র বৃহস্পতি-চন্দ্রের যুতিতেআপনার জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। ক্যারিয়ারে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনার বাজেটের প্রতি সচেতন হোন। এই সময়ে, নতুন কাজের শুরুটি শুভ হবে। দাম্পত্য জীবনও আনন্দময় হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Lucky Zodiac Signs From 12 November: চন্দ্রের সঙ্গে গুরু বৃহস্পতি ঘোরাবেন খেলা! ১২ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে বহু রাশির

