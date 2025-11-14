Edit Profile
    ২০২৫ সালের শেষলগ্নে বুধের চালে ২ বার বদল! মেষ সহ একঝাঁক রাশির সৌভাগ্যের বন্যা

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধকে রাজপুত্রও বলা হয়। বুধ বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতা, যোগাযোগ, শিক্ষা, যুক্তিবিদ্যা, ব্যবসা, যোগাযোগের গ্রহ। 

    Published on: Nov 14, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
    বুধ যখন তার গতিবিধি পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশিচক্র শুভ ফলাফল পায় এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়।

    ২০২৫ সালের শেষ মাসে, ডিসেম্বরে, বুধ একবার নয়, দু'বার রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, বুধ ৬ ডিসেম্বর বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে এবং তারপরে মাসের শেষে ২৯ ডিসেম্বর ধনু রাশিতে চলে যাবে। বুধের গতিবিধি ২ বার পরিবর্তন করা কিছু রাশিচক্রের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, বুধের গতিবিধি পরিবর্তন করে রাশিচক্রের ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।

    ( ফরিদাবাদের আল ফালার সন্দেহভাজন ৩ ডাক্তারদের কোন সুইস অ্যাপে যোগাযোগ ছিল? চলত সন্ত্রাসী প্লটের প্ল্যান!)

    মেষ রাশি- মেষ রাশি রাশি শুভ ফলাফল পাবে। স্থগিত কাজ নতুন গতি পাবে। নতুন কেরিয়ারের সুযোগ তৈরি হবে এবং পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাবে। বিশেষ করে যারা মিডিয়া, মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশনের মতো ক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাদের জন্য এই সময়টি স্বীকৃতি এবং সাফল্যের সময় হবে। ভেবেচিন্তে নেওয়া একটি ছোট পদক্ষেপ একটি বড় সাফল্যে পরিণত হতে পারে। আপনার পরিকল্পনা এবং কঠোর পরিশ্রম এখন আপনাকে ব্যবহারিক ফলাফল দিতে দেখা যাবে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতক-জাতিকারা শুধুমাত্র লাভের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি উপকারী হবে এবং আপনি আলোচনায় সাফল্য পেতে পারেন। যারা ব্যবসা বাড়ানোর কথা ভাবছিলেন, তাদের জন্য এবারের সময়টা খুব অনুকূল হবে। অফিসে আপনার কথা শোনা যাবে এবং আপনার সিদ্ধান্তে আগের চেয়ে আরও স্পষ্টতা আসবে। এই সময়টি সৃজনশীল এবং লেখার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে ভাল, কারণ আপনার অভিব্যক্তি এবং চিন্তাভাবনা উভয়ই বুধের প্রভাবের দ্বারা শক্তিশালী হবে।

    মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের জন্য, বুধ দেব এবার ক্যারিয়ারে একটি বড় পরিবর্তন এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যাঁদের দীর্ঘদিন ধরে কাজ আটকে ছিল, তাঁরা এখন স্বস্তি পাচ্ছেন। আপনার চিন্তাভাবনা এবং কাজ করার পদ্ধতি মানুষকে প্রভাবিত করবে এবং আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকেও পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। নতুন প্রকল্প, নতুন দায়িত্ব এবং পদোন্নতিও শক্তিশালী হচ্ছে। আপনার সম্ভাবনা দেখানোর এবং আপনার স্থানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড ) ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

