Vastu Shastra Tips: শোবার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো শুভ কি? বাস্তুশাস্ত্রমত কী বলছে দেখে নিন
বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক দিকে প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমেই এটি উপকারী। এমন পরিস্থিতিতে বেডরুমে প্রদীপ জ্বালানো ঠিক কি না?
হিন্দু ধর্মে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ির ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি কেবল বাস্তু দোষই দূর করে না, তবে বাড়িতে সর্বদা ইতিবাচক শক্তিকে সক্রিয় রাখে। বাড়ির ঠাকুরঘর ছাড়াও প্রতিদিন প্রধান ফটকে প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন মানুষ। বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক দিকে প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমেই এটি উপকারী। এমন পরিস্থিতিতে বেডরুমে প্রদীপ জ্বালানো ঠিক কি না!
বিশ্বাস অনুসারে, প্রদীপকে আলোর উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় না বরং পবিত্রতা, শান্তি এবং ইতিবাচকতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বেডরুমে প্রদীপ জ্বালাবেন কি না! বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, শোবার ঘরের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। এটি বিশ্রাম এবং ব্যক্তিগত সময় কাটানোর জায়গা। এই জায়গাটি শান্ত এবং আরামদায়ক হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে প্রদীপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় এর বিপরীত প্রভাবও পড়তে পারে।
যাইহোক, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, উপাসনাস্থল, রান্নাঘর বা তুলসীর কাছে প্রদীপ জ্বালানো শুভ বলে মনে করা হয় কারণ এই স্থানগুলি পবিত্র এবং উদ্যমী। তবে শোবার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো প্রায়শই অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়, বিশেষত রাতে। কারণ বেডরুমে ঘুম ও বিশ্রামের শক্তি প্রাধান্য পায়। এখানে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সেই শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। বাস্তু অনুসারে, আপনি যদি প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন তবে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য রেখে দেবেন না এবং ঘুমানোর সময় কখনও জ্বলন্ত প্রদীপ রাখবেন না। এমনটা করলে শুধু বিপদই বাড়তে পারে না, মানসিক অস্থিরতাও বাড়তে পারে। উপরন্তু, শোবার ঘরটি স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থান। এখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে আগুনের উপাদানের আধিক্য সম্পর্কের উষ্ণতা বা বিতর্কও বাড়িয়ে তুলতে পারে। অতএব, পূজার ঘর বা আঙ্গিনায় প্রদীপ জ্বালানো সর্বদা আরও শুভ বলে মনে করা হয়। বেডরুমে প্রদীপ জ্বালাতে চাইলে সকালে অল্প সময়ের জন্য জ্বালিয়ে নিন। এটি বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দিনের শুরুটি শুভ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )