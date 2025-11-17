Edit Profile
    Vastu Shastra: মা লক্ষ্মীর কৃপা পেতে বাড়ির দরজার চৌকাঠে নজর দিচ্ছেন তো!

    বাস্তু শাস্ত্রে বাড়ির দরজার ফ্রেমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের দরজার ফ্রেম পূজা করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে বাড়িটি এই বাড়ির প্রবেশদ্বার, তাই এখান থেকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক শক্তি আসে

    Published on: Nov 17, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তু শাস্ত্রে, বাড়ির দরজার ফ্রেমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু জায়গাতেই ঘরের দরজার ফ্রেম পূজা করা হয়। বলা হয় যে বাড়িটি এই বাড়ির প্রবেশদ্বার, তাই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক শক্তি এখান থেকে আসে, তাই এই জায়গার বাস্তু একেবারে ভাল হওয়া উচিত।

    वास्तु टिप्स (chat gpt )
    প্রথমত, বাড়ি তৈরি করার সময়, বাড়ির দরজার ফ্রেম সম্পর্কিত কিছু বাস্তু নিয়মের যত্ন নেওয়া উচিত। একইসঙ্গে, পুজোর পরেও বাড়ির দরজার ফ্রেম সম্পর্কিত জিনিসগুলি সম্পর্কে আপনার জানা উচিত।

    ( Shubman Gill Latest Update: হাসপাতাল থেকে হোটেলে ফিরলেন শুভমন! গিলকে দেখতে উডল্যান্ডসে গাঙ্গুলি, কথা হল?)

    আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়ির দরজা সম্পর্কিত বিষয়গুলি: বলা হয় যে বাড়ির দরজা মা লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত, তাই এতে পা রাখবেন না, দেব-দেবীদের সম্মানার্থে এমন মান্যতা রয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের সময় যেমন মন্দিরের দরজা স্পর্শ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়, তেমনই বাড়ির দরজার ফ্রেমকে অসম্মান করা উচিত নয়। বাড়ির দরজা শুধু দরজার ফ্রেম নয়, এটি একটি উপাসনালয়ও।

    যদি বাড়ির দরজার ফ্রেম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়, তবে এটি ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে এবং কেবল মা লক্ষ্মী বাড়িতে আসে। খুব কম জনই জানেন যে আপনার কখনই দ্বারপ্রান্তে পা রাখা উচিত নয়। বাইরে বেরোনোর সময় এর উপর পা রাখবেন না, এটি ক্রস করতে হবে।

    সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারকে দরজার ফ্রেম ইনস্টল করার জন্য শুভ দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দরজার ফ্রেম রাখার সময় তারিখ মাথায় রাখারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিপদে ফ্রেম প্রয়োগ করলে দুঃখ আসে, তৃতীয়ায় করলে দুঃখ আসে, তৃতীয় দিনে করলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, ষষ্ঠ দিনে করলে সম্পদের ক্ষতি হয় এবং দশমীর দিন, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে প্রয়োগ করলে শত্রুদের সংখ্যা বেড়ে যায়। কথিত আছে যে বাড়ির দরজা মা লক্ষ্মীর সাথে যুক্ত, তাই এতে পা রাখবেন না, এটি দেব-দেবীদের অপমান করে। মন্দিরে প্রবেশের সময় যেমন মন্দিরের দরজা স্পর্শ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়, তেমনই বাড়ির দরজার ফ্রেমকে অসম্মান করা উচিত নয়।

    বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, থ্রেশহোল্ড বা থ্রেশহোল্ড পরিষ্কার এবং নিখুঁত অবস্থায় থাকা উচিত। বাস্তুর মতে, কাঠের তৈরি দরজার ফ্রেমকে শুভ বলে মনে করা হয়। যদি কাঠের ফ্রেম তৈরি না করা হয়, তবে একটি মার্বেল দরজার ফ্রেম তৈরি করা যেতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা জেনারেটেড। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

