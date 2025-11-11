Vastu Shastra: বাড়িতে ডাইনিং টেবিল নিয়ে এই ভুল করছেন না তো! বাস্তুশাস্ত্র মত কী বলছে, দেখে নিন

ডাইনিং টেবিল বাস্তু টিপস: বাড়িতে রাখা সমস্ত কিছুর বাস্তুর সাথে সংযোগ রয়েছে। বাড়ির প্রতিটি ঘর, প্রধান দরজা, রান্নাঘর, বাথরুম এবং পূজা কক্ষের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলি বাস্তু নিয়ম রয়েছে, যার পরে জীবন সম্পর্কিত অনেক সমস্যা কাটিয়ে ওঠে। একইসঙ্গে একটি বিষয় মানুষকে বিরক্ত করে যে ডাইনিং টেবিল কোথায় রাখবেন?
অনেক সময় বাড়িতে ডাইনিং এরিয়া না থাকায় এই সমস্যা অনেক বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ অনেক ভুল জায়গায় ডাইনিং টেবিল রাখেন। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক বাস্তুশাস্ত্রে ডাইনিং টেবিল কোন দিকে রাখা সঠিক? এছাড়াও, আমরা ডাইনিং টেবিল সম্পর্কিত আরও অনেক নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারব।
ডাইনিং টেবিল নিয়ে বাস্তুমত
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ডাইনিং টেবিলটি সর্বদা রান্নাঘরে রাখা উচিত। এর দিকটি সর্বদা উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম হওয়া উচিত। খাওয়ার সময়, কোনও ব্যক্তির মুখ পূর্ব দিকে হওয়া উচিত। এই ধরনের বাড়িগুলিতে সমৃদ্ধি থাকে এবং নেতিবাচকতাও অনেক দূরে। শাস্ত্র অনুসারে, ডাইনিং টেবিলটি কখনই পূর্ব বা উত্তর দিকে রাখা উচিত নয়। একইসঙ্গে, শাস্ত্র অনুসারে, যে কোনও ব্যক্তির বসার অবস্থানও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। খাওয়ার সময় কারও মুখ যেন দক্ষিণ দিকে না থাকে। শাস্ত্রে এটা সঠিক বলে মনে করা হয় না।
ডাইনিং টেবিল নির্বাচন করার সময় অনেক বিষয় মাথায় রাখতে হবে। টেবিলের কোণে তীক্ষ্ণ না হওয়ার চেষ্টা করুন। টেবিলের কোণগুলি সর্বদা একটি বৃত্তাকারে থাকা উচিত। শাস্ত্র অনুসারে, যে ঘরগুলিতে ধারালো কোণার টেবিল রয়েছে সেখানে শান্তি নেই। এছাড়াও, এই জাতীয় বাড়ির লোকেরা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। সর্বোত্তম শাস্ত্র অনুসারে, কাঠের তৈরি একটি ডাইনিং টেবিল সর্বদা নেওয়া উচিত। কাচ বা অন্য কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি ডাইনিং টেবিল কখনই নেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্র অনুসারে, একটি কাঠের ডাইনিং টেবিল বাড়ির জন্য সঠিক ও শুভ।
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
