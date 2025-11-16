Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Shastra tips: আপনার বাড়ির সিঁড়ির নিচে এইগুলি নেই তো! দুর্ভাগ্য কাটাতে বাস্তু টিপস রইল

    সিঁড়ি বাস্তু টিপস: বাস্তুশাস্ত্রে, বাড়ির প্রতিটি কোণের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। একই সঙ্গে বাড়ির সিঁড়ি নিয়ে অনেক কিছু আছে, যা মানুষ অনেক সময় উপেক্ষা করে থাকেন। 

    Published on: Nov 16, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তু শাস্ত্রে, বাড়ির প্রতিটি কোণের দিক সম্পর্কে কিছু নিয়ম রয়েছে। যদি প্রতিটি নিয়ম মেনে চলা হয়, তাহলে বাড়িতে সবসময় ইতিবাচক শক্তি থাকে। একই সঙ্গে বাড়ির সিঁড়ি নিয়ে কথা বললে এ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম রয়েছে, যেগুলো বেশিরভাগই উপেক্ষা করা হয়। অনেকেই অবশ্যই বাড়ির সিঁড়ির নীচের অংশটি কোনও না কোনও রূপে ব্যবহার করে থাকেন।

    বাস্তু টিপস: এই ৩ টি জিনিস কখনই সিঁড়ির নীচে থাকা উচিত নয়, দুর্ভাগ্য আপনাকে ছেড়ে যাবে না
    বাস্তু টিপস: এই ৩ টি জিনিস কখনই সিঁড়ির নীচে থাকা উচিত নয়, দুর্ভাগ্য আপনাকে ছেড়ে যাবে না

    সিঁড়ি নিয়ে বাস্তুটিপস:-

    যদি এই জায়গায় কিছু জিনিস তৈরি করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে খারাপ দিন শুরু হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মনে রাখতে হবে যে সিঁড়ির নিচে কী কী থাকবে না? শাস্ত্র অনুসারে, আবর্জনার পাত্রটি সিঁড়ির নীচে রাখা উচিত নয়। সিঁড়ির নিচে এভাবে ময়লা জড়ো করা ঠিক নয়। এটি করার সাথে সাথেই আপনি একটি ভয়াবহ বাস্তু ত্রুটি মেলে। এরফলে বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি সঞ্চালিত হতে শুরু করে। এই জায়গায় আবর্জনার ক্যান রাখলে ধীরে ধীরে ঘরের আরাম ও শান্তি কমে যায়। একই সঙ্গে ধীরে ধীরে নির্মাণ কাজে বাধা আসছে।

    (ধৃত ‘ডাক্তার মডিউল’ সন্দেহভাজনরা স্পাইদের কায়দায় ইমেল চালাচালি করত! কী এই ‘ডেড ড্রপ ইমেল’?)

    বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়ির ওয়াশরুমটি সিঁড়ির নীচে থাকা উচিত নয় অনেকে জায়গা দখল করার জন্য সিঁড়ির নীচে ব্যবহার করতে চান। এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময় অনেকেই এখানে বাথরুম তৈরি করে থাকেন। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, এই জায়গাটির সবচেয়ে বেশি নেতিবাচকতা রয়েছে। এই কারণে, এটি সিঁড়ির নীচে তৈরি করা দ্বিগুণ নেতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে। এখানে ওয়াশরুম থাকায় বাড়ির সদস্যদের স্বাস্থ্যও খারাপ হতে শুরু করে।

    এছাড়াও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বাস্তুমতে কখনও সিঁড়ির নীচে পুজো ঘর তৈরি না করার জন্য। শাস্ত্র অনুসারে, এই জায়গায় বাড়ির পুজোর ঘর থাকা মোটেও ঠিক নয়। এটি করার ফলে বাস্তু ত্রুটি হয়, তেমনি ঈশ্বরও হতাশ হন। আসলে, সিঁড়িতে পা রাখা হয়, এমন পরিস্থিতিতে, ঠিক সেখানে একটি পুজোর বেদী থাকা ঈশ্বরকে অপমান করার মতো। ফলত এই জায়গায় মন্দির নির্মাণ করতে ভুলবেন না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ) ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: আপনার বাড়ির সিঁড়ির নিচে এইগুলি নেই তো! দুর্ভাগ্য কাটাতে বাস্তু টিপস রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes