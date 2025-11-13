Vastu Tips:বাস্তুশাস্ত্রমতে ক্যাকটাস শুভ নাকি অশুভ! গাছ নিয়ে এই ৩ টিপস দেখে নিন

বাস্তুশাস্ত্রের কিছু নিয়ম এত সহজ, যা যে কেউ করতে পারেন। জেনে বা অজান্তে অনেক সময় এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে আমাদের জীবনে প্রভাব পড়ে, এমনই বিশ্বাস রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ তাদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে শুরু করে। ঘরের কিছু জিনিস সঠিক পথে রেখে আপনি আপনার অর্ধেক অসুবিধা দূর করতে পারেন।
বাস্তুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যে বাড়িতে উপস্থিত শক্তি আমাদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। একই সঙ্গে আজকাল মানুষ বারান্দা ও করিডোর ইত্যাদিতে গাছপালা লাগানোর আগ্রহ পোষণ করে। বাস্তু শাস্ত্রে গাছপালা সম্পর্কে অনেক নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।
জেনে নেওয়া যাক উদ্ভিদ সম্পর্কিত কোন নিয়ম আমাদের সবসময় মাথায় রাখা উচিত।
১) প্রথম নিয়মটি বাঁশ গাছ সম্পর্কে। আজকাল অনেকেই বাড়িতে ছোট-বড় বাঁশের গাছ লাগাচ্ছেন। কেউ কেউ মনে করেন, বাড়িতে বাঁশের গাছ রাখলে ইতিবাচক শক্তি আসে। এ বিষয়ে মানুষের দুটি মতামত রয়েছে। তবে বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির সীমানার মধ্যে বাঁশের গাছ লাগানো উচিত নয়। শাস্ত্র অনুসারে, এই জাতীয় গাছপালা ঘর থেকে দূরে রাখা উচিত।
২)দ্বিতীয় নিয়মটি কলা গাছের সাথে সম্পর্কিত। অনেকে মনে করেন, কলাগাছ ঘরে থাকা উচিত, আবার কেউ কেউ একে শুভ বলেন। কিছু বইতে, এটি অশুভ এবং অন্যগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে একটি কলা গাছ রোপণ করা যেতে পারে, তবে এটি কখনই সামনের দিকে রোপণ করা উচিত নয়। কলার গাছ সব সময় ঘরের পেছনের দিকে লাগাতে হবে।
৩)তৃতীয় নিয়মটি হ'ল বাড়ির সামনে থাকা গাছপালা সম্পর্কে। গাছের সামনে বা পথের অপর পাশে যদি এমন কোনো গাছ থাকে যা দুই শাখাযুক্ত এবং ভীতিকর দেখায়, তাহলে তা থাকা দুর্ভাগ্যজনক। এ ধরনের গাছ সেখান থেকে অপসারণ করতে হবে। এই জাতীয় উদ্ভিদ বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি প্রেরণ করে।
৪)ক্যাকটাস রোপণ করা কি ভাল বা খারাপ? আজকাল কিছু মানুষ সাজসজ্জার জন্য বাড়িতে ক্যাকটাস লাগানো শুরু করেছে। একই সঙ্গে বাস্তুর মতে, এ ধরনের গাছ ঘরের সীমার বাইরে রাখা উচিত। কেউ যদি বাড়ির কোথাও ক্যাকটাস লাগান, তাহলে তাদের স্ট্রেস অবশ্যই বাড়বে। এছাড়াও, ক্যাকটাসের কারণে পারস্পরিক সম্পর্কও প্রভাবিত হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ) ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
