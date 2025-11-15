Edit Profile
    Vastu Tips: বিয়ের কার্ড ছাপানোর সময় ভুলেও করবেন না এই ৪ বাস্তুদোষ! দাম্পত্য সুখী করতে জানুন এখনই

    Vastu Tips Of Wedding Cards: বিয়ের মরসুম চলেই এল। আর এই সময় নিকটাত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করার জন্য অনেকেই কার্ড ছাপিয়ে নেন। কার্ড ছাপানোর সময় চারটি বাস্তুদোষ এড়িয়ে চলুন অবশ্যই।

    Published on: Nov 15, 2025 2:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    বিয়ের কার্ড শুধু একটি আমন্ত্রণপত্র নয়, বাস্তুশাস্ত্র মতে এটি দুটি পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই কার্ড ছাপানোর সময় কিছু বাস্তুগত ত্রুটি এড়িয়ে চললে নবদম্পতির জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচকতা বজায় থাকে।

    বিয়ের কার্ডে ভুলেও যেন না  থাকে এই ৪ বাস্তুদোষ! (ছবি - প্রতীকী, ইউটিউব)
    বিয়ের কার্ডে ভুলেও যেন না  থাকে এই ৪ বাস্তুদোষ! (ছবি - প্রতীকী, ইউটিউব)

    বিয়ের কার্ডে এড়িয়ে চলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তু দোষ

    ১. রঙের নির্বাচন - কার্ডে প্রধান রং হিসেবে কালো, নীল বা ধূসর রং ব্যবহার করা উচিত নয়। এই রংগুলি নেতিবাচকতা, বিষণ্ণতা এবং সম্পর্কচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি নবদম্পতির সম্পর্কের উষ্ণতা নষ্ট করতে পারে। শুভ রং হিসেবে লাল, হলুদ, সোনালী, উজ্জ্বল গোলাপি বা কমলা রং ব্যবহার করা উচিত। এই রংগুলি ভালোবাসা, উর্বরতা, সৌভাগ্য এবং প্রাচুর্যের প্রতীক।

    ২. কার্ডের আকার ও আকৃতি - কার্ডের আকার যেন অদ্ভুত বা ধারালো কোণযুক্ত না হয়। এটি সম্পর্কে কঠোরতা এবং অপ্রয়োজনীয় সংঘাত নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া, কার্ডের কোণগুলো ছেঁড়া বা ভাঁজ করা উচিত নয়। বর্গাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার আকার বাস্তু মতে সবচেয়ে শুভ। এটি স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্যের প্রতীক।

    ৩. ছাপার ফন্ট ও পাঠযোগ্যতা - অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জট পাকানো বা সহজে পড়া যায় না এমন ফন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পথে জটিলতা বা ভুল বোঝাবুঝির প্রতীক হতে পারে। ফন্ট বা অক্ষর যেন স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং সহজ-পাঠ্য হয়। অক্ষরগুলি যেন কখনওই অসম্পূর্ণ না থাকে।

    আরও পড়ুন - Vastu Tips: ভাঙা বাসনে খাবার খাওয়া কি বাস্তুমতে শুভ? কী হয় এর ফলে? প্রতিকার কী

    ৪. নাম ও তারিখের অবস্থান - নবদম্পতির নাম বা শুভ বিবাহের তারিখ কার্ডের কোথাও যেন আড়াল হয়ে না যায় বা কেটে না যায়। এতে বিবাহিত জীবনে বাধা আসতে পারে। বাস্তু মতে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং দম্পতির নাম কার্ডের উপরের অংশে বা কেন্দ্রে রাখা শুভ, যা সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। এই ছোট ছোট বাস্তু নিয়মগুলি মেনে চললে, আপনার বিয়ের কার্ড কেবল সুন্দর হবে না, বরং তা নবদম্পতির জীবনে শুভ ও ইতিবাচক শক্তি বয়ে আনবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

