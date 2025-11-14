Vastu Tips: ভাঙা বাসনে খাবার খাওয়া কি বাস্তুমতে শুভ? কী হয় এর ফলে? প্রতিকার কী

ভাঙা বাসনে খাবার খাওয়া বাস্তুশাস্ত্র এবং সাধারণ বিশ্বাস উভয় মতেই অশুভ বলে মনে করা হয়। এটি কেবলমাত্র স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার কারণে নয়, এর পেছনে বাস্তুগত ও মানসিক কারণও রয়েছে।
ভাঙা বাসনে খাবার খাওয়ার অশুভ দিক
ভাঙা, ফাটল ধরা বা চির পড়া বাসনে খাবার খাওয়াকে বাস্তুশাস্ত্রে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে নেতিবাচক বলে মনে করা হয়।
১. নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার - বাস্তু মতে বাসন বা থালাকে সৌভাগ্য, সম্পদ এবং সন্তুষ্টির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। ভাঙা বাসনে খাবার খেলে তা দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও নেতিবাচকতা আকর্ষণ করে। ভাঙা জিনিস অসম্পূর্ণতা ও ধ্বংসের প্রতীক, যা পরিবারে আর্থিক অস্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। বাস্তু অনুসারে, প্রতিটি বস্তুর একটি শক্তি রয়েছে। ভাঙা বা ফাটল ধরা বাসনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ ব্যাহত হয়, ফলে পরিবেশেও নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার ঘটে। এর ফলে সংসারে অশান্তি ও মতভেদ বাড়তে পারে।
২. মানসিক ও শারীরিক প্রভাব - ভাঙা বাসনে খাওয়া পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের অভাবকে প্রকাশ করে। এটি ব্যক্তির মনে হীনমন্যতা এবং অসন্তোষ তৈরি করতে পারে।
কী করা উচিত?
বাস্তু মতে, সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে ভাঙা বা ফাটল ধরা কোনো বাসনই ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে দেওয়া বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা ভালো (যেমন টবে)। খাদ্য সবসময় পরিষ্কার, অক্ষত এবং উজ্জ্বল বাসনে গ্রহণ করা উচিত, যা জীবনে পূর্ণতা, স্বাস্থ্য এবং প্রাচুর্য নিয়ে আসে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
