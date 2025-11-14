Vastu Tips: বাড়ির অগ্নিকোণে অবশ্যই রাখুন এই ৫ জিনিস! সংসারে ভরে উঠবে সম্পদে, দূর হবে কুনজর

বাস্তুশাস্ত্র মতে, বাড়ির প্রতিটি কোণ বা দিক বিশেষ শক্তি এবং উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি 'অগ্নিকোণ' নামে পরিচিত। এটি অগ্নি বা আগুনের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। এই কোণটি সাধারণত অর্থ, সমৃদ্ধি, খ্যাতি, এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করা হয়।
অগ্নিকোণে সুখ-সমৃদ্ধি আনার জন্য যা যা রাখবেন?
১. রান্নাঘর: বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, অগ্নিকোণ রান্নার জন্য সেরা স্থান। এখানে রান্নাঘর থাকা পরিবারের স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য খুব শুভ। গ্যাসের ওভেন এই কোণের শক্তিকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করে।
২. লাল ও গোলাপি রঙের জিনিস: আগুন এবং শক্তির প্রতীক হলো লাল রং। এই কোণে লাল বা গোলাপি রঙের বস্তু রাখা শুভ। লাল রঙের বাল্ব, লাল রঙের সজ্জার বস্তু, বা লাল ফ্রেমের ছবি। এটি অর্থ এবং সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়াতে সাহায্য করে।
৩. বিদ্যুৎ চালিত সরঞ্জাম: যেহেতু এটি আগুনের কোণ, তাই এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বা তাপ উৎপাদনকারী সরঞ্জাম রাখা খুবই ভালো। ইলেক্ট্রিক হিটার, জেনারেটর, বা ইনভার্টার। এছাড়া টেলিভিশনও রাখা যেতে পারে।
৪. ধন-সম্পদ সংক্রান্ত জিনিস: অগ্নিকোণ সম্পদের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। হালকা বা ছোট একটি সিন্দুক বা অর্থ রাখার বাক্স এই কোণের দক্ষিণ দিকে রাখা যেতে পারে। এতে দ্রুত অর্থ সঞ্চয় হয় বলে মনে করা হয়।
৫. আকর্ষক আলোর ব্যবস্থা: এই কোণটি খ্যাতি এবং নাম-যশ (Fame) কে প্রভাবিত করে। সুন্দর এবং উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা বা একটি লণ্ঠন।
যে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলবেন
অগ্নিকোণে জলীয় উপাদান বা নীল/কালো রং-এর জিনিস রাখা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ জল (নীল/কালো) আগুনকে নিভিয়ে দেয়, যা আর্থিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। এই স্থানে ভুলেও জলের ট্যাঙ্ক, ফ্রিজ, বা আয়না রাখবেন না। সঠিক জিনিস রেখে অগ্নিকোণকে সক্রিয় রাখলে তা আপনার সংসারে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ইতিবাচক শক্তি এনে দিতে পারে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
