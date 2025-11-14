Edit Profile
    Lucky Zodiacs: ত্রিগ্রহী যোগে সোনায় সোহাগা এসব রাশি! প্রেমের জট কাটবে শিগগির, দাম্পত্যেও সুখ

    Trigrahi Yog Lucky Zodiacs: বছর শেষের আগেই বৃশ্চিক রাশিতে তৈরি হচ্ছে ত্রিগ্রহী যোগ। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসতে চলেছে সৌভাগ্যের সময়। কোন কোন রাশি লাকি লিস্টে রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Nov 14, 2025 1:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে বৃশ্চিক রাশিতে এক অত্যন্ত শুভ 'ত্রিগ্রহী যোগ' তৈরি হতে চলেছে। এটি কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে অসাধারণ শুভ ফল এনে দিতে পারে।

    ত্রিগ্রহী যোগে সোনায় সোহাগা এসব রাশি! প্রেমের জট কাটবে শিগগির, দাম্পত্যেও সুখ
    ত্রিগ্রহী যোগে সোনায় সোহাগা এসব রাশি! প্রেমের জট কাটবে শিগগির, দাম্পত্যেও সুখ

    কবে ও কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই যোগ?

    আগামী ১৬ নভেম্বর তারিখে দুপুর ১টা ৪৪ মিনিটে গ্রহের রাজা সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবেন। এই রাশিতে সূর্য প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশেষ যোগের সৃষ্টি হবে। কারণ, বৃশ্চিক রাশিতে ইতিমধ্যেই বুধ এবং সেনাপতি গ্রহ মঙ্গল আগে থেকেই অবস্থান করছেন।

    এই ত্রিগ্রহী যোগে যুক্ত গ্রহ তিনটি হল সূর্য, বুধ, ও মঙ্গল। যেহেতু মঙ্গল বৃশ্চিক রাশির অধিপতি, তাই তার প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যাবে। জ্যোতিষীদের মতে, সূর্য, বুধ ও মঙ্গলের মধ্যে মিত্ৰতার ভাব থাকায়, এই সংযোগ অত্যন্ত কল্যাণকারী ফল দেবে। এর প্রভাবে জাতকদের অটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে, নতুন ব্যবসার সূচনা এবং বাড়ি বা গাড়ি কেনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

    কোন কোন রাশির জন্য এই যোগ বিশেষ শুভ?

    ১. মিথুন রাশি: এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য খুবই বিশেষ। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন হতে পারে। সমাজ এবং কর্মক্ষেত্র—দুই জায়গাতেই মান-সম্মান লাভ করবেন। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা ইতিবাচক ফল পাবেন। শিল্পকলা বা সৃজনশীল ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে।

    ২. তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার আয় বৃদ্ধির শক্তিশালী যোগ রয়েছে। বিয়ের বাধা দূর হবে। এই সময়ে আপনি সম্পত্তি, সোনা-রুপো বা নতুন গাড়িতে বিনিয়োগ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে লাভ দেবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জন্য এই যোগ বিশেষ ফলদায়ক, কারণ এটি আপনার রাশিতেই তৈরি হচ্ছে। দাম্পত্য জীবন আগের চেয়ে আরও মধুর ও সুখকর হবে। নতুন কোনো বিশেষ মানুষের আগমন মনকে আনন্দিত করবে। বিনিয়োগে লাভ এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি দেখতে পাবেন। এই সময়টি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করার পক্ষে অনুকূল।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

