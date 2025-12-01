Weekly Horoscope December 2025: ডিসেম্বর ২০২৫র প্রথম সপ্তাহ কেমন কাটবে? ১ থেকে ৭ ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক রাশিফল রইল
সাপ্তাহিক রাশিফল শুধুমাত্র গ্রহের গতিবিধি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহের গতিবিধির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত 12 টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশিচক্র গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়। সাপ্তাহিক রাশিফল গ্রহের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।
আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। চলতি সপ্তাহে (ডিসেম্বর ১-৭, ২০২৫) সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের জন্য সময় কেমন হবে।
মেষ রাশি: স্বাস্থ্য ভালো চলছে। প্রেম এবং সন্তানের সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতিও শুভ। ব্যবসায় ভালো সময় কাটবে। সপ্তাহের শুরুতে কিছুটা মানসিক চাপ থাকতে পারে। সন্তানদের নিয়ে ভালোবাসা, লেখাপড়া ও দুশ্চিন্তা বাড়বে। মাঝখানে শত্রুদের উপর আপনার দখল শক্তিশালী হবে।
বৃষ রাশি: স্বাস্থ্য, ভালোবাসা এবং ব্যবসা- এই তিনটিরই অবস্থা অনুকূল। শুরুতে কিছু উত্থান-পতন হবে। আপনার মা এবং আপনার স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন। রাগ থেকে দূরে থাকুন।
মিথুন: স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা সবই ভাল চলছে। পারিবারিক সুখ ও আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে নাক, কান বা গলায় সমস্যা হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করা এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে ঘরে কলহের সম্ভাবনা থাকলেও বৈষয়িক আরাম ও সম্পত্তির পরিমাণও বাড়বে।
কর্কট: স্বাস্থ্যের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। প্রেম ও সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক। ব্যবসাও ভালো আছে। সপ্তাহের শুরুতে বিনিয়োগ করবেন না এবং আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন। মুখের রোগ হতে পারে। মাঝখানে ব্যবসা শক্তিশালী হবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন।
সিংহ রাশি: স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান থেকে সুখ পাবেন। সহজে ব্যবসা করা হবে। শুরুতে নার্ভাসনেস ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। মাঝখানে পরিবার থেকে অর্থ ও সুখ বাড়বে।
( Turkey on Kashmir: কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্কের বড্ড ‘মাথাব্যথা’! এরদোয়ানের দেশের সংসদে হঠাৎই…)
কন্যা রাশি: পুরো সপ্তাহ মিশ্রিত থাকবে। প্রশাসন বা প্রশাসনে ঝামেলা হতে পারে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও ব্যবসা স্বাভাবিক থাকবে। মাথাব্যথা বা চোখে ব্যথা হতে পারে।
তুলা রাশি: অতিরিক্ত খরচ বিরক্তিকর হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক অবস্থা দুর্বল হবে এবং ভ্রমণ সুখকর হবে না। মাঝখানে ঋণ নেওয়া, মাথা ব্যথা ও চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা সবই ভাল। প্রাথমিকভাবে আদালত থেকে দূরে থাকলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সম্ভব। এখনই নতুন করে শুরু করবেন না। মাঝখানে আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া হবে এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। সুসংবাদ পাবেন।
ধনু রাশি: স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান সুখী হবে। ব্যবসা ভালো হবে। শুরুতে সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ঝুঁকি নেবেন না। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে ব্যবসায় সাফল্য, আদালতে জয় ও বাবার সমর্থন থাকবে।
মকর রাশি: স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা খুব শুভ। বিয়ে বা সম্পর্ক ঠিক করা যায়। প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে দেখা সম্ভব। শুরুতে পরিস্থিতি প্রতিকূল হবে। আঘাত বা ঝামেলার একটি যোগফল রয়েছে। সাবধানে হাঁটুন। মাঝখানে শুভ দিন শুরু হবে।
কুম্ভ রাশি: স্বাস্থ্য, প্রেম ও ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো। শুরুতে স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সাহচর্যের দিকে নজর দিন। চাকুরীজীবীদের জন্য সময়টা ভালো। মাঝখানে, সময়টি কিছুটা প্রতিকূল হবে - আঘাতের একটি পরিমাণ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং উন্নতি হবে। শুভ দিন শীঘ্রই শুরু হবে। একটি তামার আইটেম দান করুন।
মীন: স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা - এই তিনটিই শুভ ফলাফল পাবে। আপনি আপনার স্ত্রী এবং চাকরির কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। শুরুতে, শত্রুদের উপর একটি সুবিধা থাকবে এবং বাধা দেওয়ার পরেও কাজ শেষ হবে।
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )