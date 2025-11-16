Weekly Horoscope from 17 to 23 November: ১৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য, রইল জ্যোতিষমত

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহের গতিবিধির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশিচক্র গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়। দেখা যাক আসন্ন সপ্তাহে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে?
মেষ - এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য নতুন আশা এবং অনেক সুযোগ নিয়ে আসছে। আপনি আপনার কাজে শক্তি এবং শক্তি অনুভব করবেন এবং একটি বড় দায়িত্ব সহজেই পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। অফিসে আপনার চিন্তাভাবনাগুলি গুরুত্ব সহকারে শোনা হবে এবং আপনি অনুভব করবেন যে লোকেরা আপনাকে বিশ্বাস করছে।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির সপ্তাহটি বিশ্রাম, সুখ এবং হালকা মুহুর্তগুলিতে পূর্ণ হবে। সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং একটি ছোট আউটিং আপনাকে সতেজ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অবিচল চিন্তাভাবনা এবং বোঝাপড়া আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
মিথুন - মিথুন রাশির জন্য এই সপ্তাহটি ধীর হতে চলেছে, তবে এই ধীরতা আপনাকে আরও গভীর বোঝাপড়া দেবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেবে। কখনো কথাবার্তায় বাধা, কখনো মনের বিভ্রান্তি। কিন্তু তার মানে নেতিবাচক নয়।
কর্কট - কর্কট রাশির রোগীদের জন্য এই সপ্তাহটি হৃদপিণ্ডের সাথে যুক্ত। আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ বোধ করবেন এবং আপনি কারও অনুভূতি গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। আপনাদের কঠোর পরিশ্রম কাজে উজ্জ্বল হবে, যে কাজ থেমে গেছে তা এগিয়ে যাবে।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য, এই সপ্তাহটি সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং কর্মক্ষেত্রে সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার সঙ্গী আপনার কথার চেয়ে আপনার মনোযোগকে বেশি মূল্য দেবে, তাই একবার থামানো এবং শুনলে অনেক কাজ হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতক-জাতির জন্য সপ্তাহটি আত্ম-প্রতিফলন। অনেক প্রশ্ন মাথায় আসবে। সম্পর্কের মধ্যে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, কর্মক্ষেত্রে কী প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো কী করা যেতে পারে।
তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই সুন্দর। সম্পর্কের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলি মনকে খুশি করবে। আপনি আজ চেহারা থেকে দূরে সরে যাবেন এবং বাস্তব অনুভূতিতে মনোনিবেশ করবেন।
বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য, এই সপ্তাহটি সত্য কথা বলা এবং সত্য শোনার বিষয়ে। সম্পর্কের মধ্যে যদি মনে কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কারভাবে বলুন কারণ এটি সমস্যার সমাধান করবে। অর্থনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।
ধনু রাশি- এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য সক্রিয় এবং উদ্যমী হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প, নতুন কাজ এবং নতুন দায়িত্ব থাকবে এবং আপনি সেগুলি ভালভাবে পরিচালনা করবেন। আর্থিক অবস্থা বেশ শক্তিশালী হবে এবং কিছু পুরানো অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শুধু রুটিন এবং ডায়েট ঠিক রাখুন।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য, এই সপ্তাহটি সম্পর্কের গভীরতা এবং কর্মক্ষেত্রে সততা। অংশীদাররা কেবল শব্দ দিয়ে নয়, মনোযোগ সহকারে শুনে আপনাকে বুঝতে পারবে এবং আপনারও একই কাজ করা উচিত। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং পরিষ্কার হৃদয় মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির জন্য এই সপ্তাহটি ভারসাম্যপূর্ণ। সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়গা দেওয়া এবং নেওয়া প্রয়োজন হবে। কর্মক্ষেত্রে গসিপ, রাজনীতি এবং অর্থহীন নাটক থেকে দূরে থাকুন। আপনার শান্ততাই আপনার বিজয়। আর্থিক অবস্থা চমৎকার হবে। পুরানো বিনিয়োগ এবং ব্যবসা উভয়ই লাভবান হবে। স্বাস্থ্য ভালো, শুধু ব্যায়াম শুরু করুন।
মীন রাশি- মীন রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি আবেগ, বোঝাপড়া এবং ভালবাসায় পূর্ণ হবে। আপনি অনুভব করবেন মানুষ আপনাকে কতটা সম্মান ও ভালোবাসা দেয়। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে এবং আপনি কোনও বড় কাজ শেষ করতে সক্ষম হবেন।
