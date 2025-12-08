Edit Profile
    Weekly Horoscope 8 to 14 December 2025: চলতি সপ্তাহ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক রাশিফল

    সাপ্তাহিক রাশিফল শুধুমাত্র গ্রহের গতিবিধি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। এই সপ্তাহটি কিছু রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশির সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আপনার জন্য কেমন হবে?

    Published on: Dec 08, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহের গতিবিধির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিবিধি ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশিচক্র গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়। দেখা যাক ৮-১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য সময় কেমন হবে।

    সাপ্তাহিক রাশিফল: 8 থেকে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আপনার জন্য কেমন হবে? বিস্তারিত পড়ুন সাপ্তাহিক রাশিফল

    মেষ রাশি- মেষ রাশির সামগ্রিক অবস্থা হল শিশুদের স্বাস্থ্য, ভালবাসা, অবস্থা। একটু খালি করে পার হতে হবে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, সময়টি প্রায় সঠিক হবে। সপ্তাহের শুরুতে, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে।

    বৃষ-- স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। স্বামী বা স্ত্রীর সাথে কোনও বড় পার্থক্য যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। চাকরিতে অনেক নেতিবাচক ইতিবাচক মানুষ কিছুটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করবে। সেটা মাথায় রাখুন। সপ্তাহের শুরুতে টাকা আসবে।

    মিথুন রাশি- শত্রুদের উপর আধিপত্য বজায় থাকে। তবে আজকাল শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। স্বাস্থ্যের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়ে। ভালোবাসা, সন্তানের অবস্থা প্রায় ঠিকঠাক আছে। ব্যবসাও প্রায় ঠিক হয়ে যাবে। সপ্তাহের শুরুতে, ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। আপনি যা চান তাই হবে। আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী হবে। মাঝখানে টাকা বাড়বে, কিন্তু বিনিয়োগ করবেন না।

    কর্কট- আজকাল মানসিক অস্থিরতা থাকবে। নানা ধরনের মানসিক চিন্তাভাবনা ঘুরে বেড়াবে এদিক ওদিক। ওভার থিঙ্ক করব। আপনি বিভ্রান্ত হবেন। ভালোবাসা, বাচ্চারাও একটু মধ্যপন্থী হবে। আপনি অনেকগুলি বিকল্প মাথায় রাখবেন, যার কারণে মন বিরক্ত হবে।

    সিংহ রাশি- স্বাস্থ্য ভালো আছে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। এই মুহুর্তে বাড়িতে প্রচুর শক্তি কাজ করছে এবং বিশৃঙ্খলা রয়েছে। এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের আপনি চান, যারা ঘরে যেতে চান না- যারা ঘরের পরিবেশ নষ্ট করছেন। সেটা মাথায় রাখুন। সপ্তাহের বাকি অংশের শুরুতে অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। সুসংবাদ পাবেন।

    কন্যা রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। এই সময়ে আপনার ব্যবসায় কিছুটা প্রচণ্ড শক্তি কাজ করে, যা মৃদু করা উচিত। আরও অনেকে আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এই সপ্তাহে আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সপ্তাহের বাকি শুরুতে কোর্টে জয় হবে। পেশাগত সাফল্য পাবেন।

    তুলা রাশি - সরকারি ব্যবস্থার প্রতি আসক্তি বাড়ছে। পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে, তবে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব জরুরি, কারণ সংখ্যা বাড়লে মনোযোগ বাড়বে। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই আসবে। ক্ষুব্ধ কিছু মানুষও যোগ দিচ্ছেন। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো।

    ধনু রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা, ভালো সন্তান। ব্যবসা ভাল, তবে আপনার আরোহণে সূর্য এবং মঙ্গলের অবস্থান তীব্রতা বাড়াচ্ছে। অনেক ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং এগিয়ে যান। এটি রক্তচাপ বৃদ্ধির লক্ষণ। রাগ বাড়ার লক্ষণ এবং এই রাগে কোনও অন্যায় করবেন না। বিষয়টি মাথায় রাখতে ভুলবেন না।

    ধনু রাশি- অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করবে। সরকারি ব্যবস্থা থেকে দূরত্ব। সন্তানদের থেকে দূরত্ব। প্রেমে হিংস্রতা। এটি শুষ্কতার পর্যায়। এটি ক্ষতির পর্যায়। একটু পালিয়ে দিয়ে ক্রস করুন। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, ব্যবসার যত্ন নিন। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। চাকরিতে উন্নতি হবে। চাকরির অবস্থা ভালো থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি খারাপ হবে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ভালো অবস্থানে আছেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হচ্ছে। পুরোনো স্তোত্রগুলোও কাজ করছে। তারা সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, ব্যবসা ভালো অবস্থানে আছে বলে জানা যাবে।

    কুম্ভ- সরকারী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে, তবে অবাঞ্ছিত লোকদের ব্যবসায় আসতে দেবেন না। আদালতের অবস্থা ভালো থাকবে। অনেক লোক পৈতৃক সম্পত্তি পরিস্থিতিতে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে। এই সপ্তাহটি কিছুটা বিরক্তিকর হবে।

    মীন রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। ভাগ্যের ওঠানামা হবে। ভাগ্যক্রমে, দেখে মনে হচ্ছে এটি দুর্দান্ত হতে চলেছে। তারপরও ক্ষয়ক্ষতি হবে সামান্য। কিছু ওঠানামা হবে। এটাকে বলা হবে সংগ্রামের পর্ব।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

