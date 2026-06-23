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    Gold recovered from TMC Leader house: সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে কেজি-কেজি সোনা উদ্ধার! রাতে তল্লাশি চলল নদিয়ায়

    Gold recovered from TMC Leader house: সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করা হল। বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করা হয়েছে চলতি মাসের শুরুতে।

    Published on: Jun 23, 2026 8:49 AM IST
    By Ayan Das
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    Gold recovered from TMC Leader house: সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর বাড়ি থেকে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করা হল। সূত্রের খবর, তোলাবাজি মামলায় ধৃত তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে তেহট্টে নদিয়ার জেলা পরিষদের সদস্যের বাড়িতে সোনা রাখা আছে। সেইমতো গতরাতেই ওই তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি এবং তাঁর বাবার বাড়িতে অভিযান চালায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। দুটি বাড়ি মিলিয়ে উদ্ধার করা হয় তিন কেজির সোনা মতো। আপাতত যা বাজারমূল্য, তাতে ওই তিন কেজি সোনার দাম চার কোটি টাকার মতো হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে আপাতত পুলিশের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

    সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করা হল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Sabyasachi Dutta)
    সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করা হল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Sabyasachi Dutta)

    প্রচুর সোনা কেনার রশিদ মেলে

    তবে সব্যসাচী মামলায় এই প্রথমবার সোনা বাজেয়াপ্ত করল না পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে আগেই সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল। গত ১৫ জুন সব্যসাচীকে নিয়ে অভিযান চালায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। রাজারহাটের একটি বহুতল আবাসনে প্রাক্তন বিধায়কের ফ্ল্যাটে চলে সাত ঘণ্টার তল্লাশি অভিযান। সূত্রের খবর, তল্লাশি অভিযানের সময় প্রচুর পরিমাণে সোনার কেনার রশিদ মিলেছে। যেটার মূল্য কয়েক কোটি টাকা হবে বলে সূত্রের খবর।

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    তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার সব্যসাচী

    উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে এক কোটি টাকার বেশি তোলা চাওয়ার অভিযোগে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সেই একটা অভিযোগই ছিল না। সবধরনের ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানোর মতো গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ আছে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে।

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    এমনকী সব্যসাচীকে লক্ষ্য করে ডিম, গোবর এবং টমেটো ছোড়া হয়। একবার তো ডিমের আতঙ্কে দৌড়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়েন তৃণমূল নেতা। যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সব্যসাচী। তাঁর দাবি, এক টাকাও তোলা নিলে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হোক। পালটা অভিযোগকারীর দাবি, ভয়াবহ অত্যাচার চালাতেন সব্যসাচী।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Gold Recovered From TMC Leader House: সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে কেজি-কেজি সোনা উদ্ধার! রাতে তল্লাশি চলল নদিয়ায়
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