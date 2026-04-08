Kolkata World Trade Center: কলকাতায় লাক্সারি হোটেল, সল্টলেক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আসছে আন্তর্জাতিক চেইন

Kolkata World Trade Center: কলকাতায় লাক্সারি হোটেল, সল্টলেক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আসছে আন্তর্জাতিক চেইন
Kolkata World Trade Center: কলকাতায় পা রাখতে চলেছে আন্তর্জাতিক হোটেল পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (WTC) অংশ হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে সেই লাক্সারি হোটেল।
Kolkata World Trade Center: কলকাতায় পা রাখতে চলেছে আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন। মাইনর হোটেলসের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় লাক্সারি ব্র্যান্ড অনন্তরা আগমনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (WTC) অংশ হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে ‘অনন্তরা কলকাতা হোটেল’, যা শহরের ব্যবসায়িক ও পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩২ সালে এই বিলাসবহুল হোটেলের উদ্বোধন করা হবে।
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ঘিরে বড় পরিকল্পনা
কলকাতার আইটি হাব হিসেবে পরিচিত সল্টলেক সেক্টর ফাইভে গড়ে উঠছে পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। আর এই বহুজাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত হবে ‘অনন্তরা কলকাতা’। ওই সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, কলকাতার যে আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে, সেটাই প্রতিফলিত হচ্ছে এই সিদ্ধান্তে। সেই হোটেলে কী কী সুবিধা থাকছে?
হোটেলে কী কী সুবিধা থাকছে?
১) হোটেলে থাকছে আনুমানিক ১৭০টি অত্যন্ত বিলাসবহুল গেস্ট রুম এবং সুইট।
২) খাবার ও পানীয়: ভোজনরসিকদের জন্য থাকছে অল-ডে ডাইনিং ভেন্যু, একটি স্পেশালিটি রুফটপ রেস্টুরেন্ট এবং একটি চমৎকার লবি লাউঞ্জ।
৩) ব্যবসা ও অনুষ্ঠান (MICE): সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, কলকাতার ক্রমবর্ধমান ব্যবসার চাহিদাকে মাথায় রেখে এখানে তৈরি করা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল মিটিং স্পেস এবং একটি বিশাল বলরুম।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।