WB Trains Cancellation on 8th March: বাংলায় ১১ মেমু ও ডেমু ট্রেন বাতিল রবিবার! পুরো যাবে না এই এক্সপ্রেস, রইল তালিকা

WB Trains Cancellation on 8th March: বাংলায় ১১ মেমু ও ডেমু ট্রেন বাতিল রবিবার! পুরো যাবে না এই এক্সপ্রেস, রইল তালিকা
রবিবার পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে ১১টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। যে তালিকায় আছে ডেমু এবং মেমু লোকাল ট্রেন। তাছাড়াও একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। কোন ট্রেনের সময়সূচি কিছুটা পরিবর্তন করা হল?
হাওড়া ডিভিশনের পাশাপাশি এবার ট্রেন চলাচলে বড়সড় নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা করল পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন। আগামিকাল তথা ৮ মার্চ আসানসোল ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে জরুরি ‘ডিস্ট্রেসিং ব্লক’-এর কাজ চালানো হবে। রেললাইনের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার এই বিশেষ কাজের জন্য ওইদিন একাধিক মেমু ও ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার আসানসোল ডিভিশনে মোট ১১টি মেমু এবং ডেমু ট্রেন বাতিল থাকবে। তাছাড়াও একটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।নির্ধারিত সময়ের থেকে কিছুটা দেরিতে ছাড়বে একটি ট্রেন।
কেন এই ডিস্ট্রেসিং ব্লক করা হচ্ছে?
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রেললাইনের পাতের ওপর অতিরিক্ত তাপ বা চাপের ফলে যে প্রসারণ ঘটে, তা নিয়ন্ত্রণ করতেই এই 'ডিস্ট্রেসিং' প্রক্রিয়া চালানো হয়। এটি রেল চলাচলের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি। ছুটির দিনে যাত্রী সংখ্যা কিছুটা কম থাকায় এই কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে বর্ধমান-আসানসোল এবং দুমকা-জসিডি শাখায় সেই পদক্ষেপের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।