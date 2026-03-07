Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Trains Cancellation on 8th March: বাংলায় ১১ মেমু ও ডেমু ট্রেন বাতিল রবিবার! পুরো যাবে না এই এক্সপ্রেস, রইল তালিকা

    রবিবার পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে ১১টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। যে তালিকায় আছে ডেমু এবং মেমু লোকাল ট্রেন। তাছাড়াও একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। কোন ট্রেনের সময়সূচি কিছুটা পরিবর্তন করা হল?

    Published on: Mar 07, 2026 4:36 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হাওড়া ডিভিশনের পাশাপাশি এবার ট্রেন চলাচলে বড়সড় নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা করল পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন। আগামিকাল তথা ৮ মার্চ আসানসোল ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে জরুরি ‘ডিস্ট্রেসিং ব্লক’-এর কাজ চালানো হবে। রেললাইনের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার এই বিশেষ কাজের জন্য ওইদিন একাধিক মেমু ও ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার আসানসোল ডিভিশনে মোট ১১টি মেমু এবং ডেমু ট্রেন বাতিল থাকবে। তাছাড়াও একটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।নির্ধারিত সময়ের থেকে কিছুটা দেরিতে ছাড়বে একটি ট্রেন।

    রবিবার আসানসোল ডিভিশনে কমপক্ষে ১১টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    রবিবার আসানসোল ডিভিশনে কমপক্ষে ১১টি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    কেন এই ডিস্ট্রেসিং ব্লক করা হচ্ছে?

    বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রেললাইনের পাতের ওপর অতিরিক্ত তাপ বা চাপের ফলে যে প্রসারণ ঘটে, তা নিয়ন্ত্রণ করতেই এই 'ডিস্ট্রেসিং' প্রক্রিয়া চালানো হয়। এটি রেল চলাচলের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি। ছুটির দিনে যাত্রী সংখ্যা কিছুটা কম থাকায় এই কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে বর্ধমান-আসানসোল এবং দুমকা-জসিডি শাখায় সেই পদক্ষেপের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    আরও পড়ুন: Local Trains Cancelled in Howrah-Sealdah: হাওড়া, শিয়ালদা থেকে ৪০ লোকাল ট্রেন বাতিল; তালিকায় বর্ধমান, ডানকুনিও; কোনগুলো?

    কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে আসানসোল ডিভিশনে?

    ১) ৭৩৪৮১ দুমকা – জসিডি ডেমু প্যাসেঞ্জার

    ২) ৭৩৪৮৪ জসিডি – দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার

    ৩) ৬৩৫১৩ বর্ধমান – আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৪) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান – আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৫) ৬৩৫৫০ অন্ডাল – বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৬) ৬৩৫৫২ আসানসোল – অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৭) ৬৩৫১৫ বর্ধমান – আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৮) ৬৩৫১৭ বর্ধমান – আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার

    ৯) ৬৩৫২২ আসানসোল – বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার

    ১০) ৬৩৫২৪ আসানসোল – বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার

    ১১) ৬৩৫১৮ আসানসোল – বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার

    অতিরিক্ত তথ্য (অন্যান্য ট্রেনের পরিবর্তন)

    ১) ২২৩২১/২২৩২২ হাওড়া – সিউড়ি – হাওড়া হুল এক্সপ্রেস: এই ট্রেনটি অন্ডাল পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকেই আবার হাওড়ার উদ্দেশে রওনা হবে। অর্থাৎ অন্ডাল ও সিউড়ির মধ্যে ট্রেনটি বাতিল থাকবে।

    ২) ১৩৫৪৫ আসানসোল – গয়া মেমু এক্সপ্রেস: নির্ধারিত সময়ের থেকে ৬০ মিনিট (১ ঘণ্টা) দেরিতে আসানসোল থেকে ছাড়বে।

    News/Bengal/WB Trains Cancellation On 8th March: বাংলায় ১১ মেমু ও ডেমু ট্রেন বাতিল রবিবার! পুরো যাবে না এই এক্সপ্রেস, রইল তালিকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes