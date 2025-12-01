SIR in West Bengal: এনুমারেশন ফর্ম ঘিরে বিএলও, ইআরওদের উদ্দেশে বড় বার্তা কমিশনের! এল বিজ্ঞপ্তি
কী উঠে এল বিজ্ঞপ্তিতে?
বাংলায় এসআইআর পর্বের মাঝেই এক নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। এবার এনুমারেশন ফর্মে ভুল এন্ট্রি সংশোধন করার সুযোগ মিলবে। আর তা পাবেন বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) এবং ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)রা। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর পর্বের জন্য যে অতিরিক্ত সময় পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যেই এই ভুল সংশোধন করতে হবে। এই বার্তা উঠে এসেছে কমিশন সূত্রে।
সদ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ ওঠে, ভোটারদের তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে ভুল এন্ট্রি হয়েছে বলে। এই নিয়ে বহু বিএলও ও ইআরওদের নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগও গিয়েছে। কমিশনের তরফে সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-র কাজ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। তারপরও মিলেছে অতিরিক্ত সময়সীমা। তারই মাঝে কোনও তথ্য ডিজিটাইজ করার সময় ভুল থাকলে, তা সংশোধন করা যেতে পারা যাবে। প্রসঙ্গত, আগেই বিএলও অ্যাপে 'এডিট' অপশনটি যোগ করার জানিয়েছিল কমিশন। এর আগে বিএলও অ্যাপের বেশ কিছু প্রসঙ্গ উঠে আসছিল চর্চায়। আগে, বিএলও অ্যাপে ভোটারদের ছবি এবং তথ্য এক বার আপলোড করে ফেললে আর তা সংশোধনের সুযোগ ছিল না।
বর্তমানে এনুমারেশন ফর্মের তথ্য আপলোড করার সময়সীমা বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। তারপর ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে খসড়া তালিকা প্রস্তুতির কাজ চলবে। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া তালিকা। এরপর কমিশনের কাছে, তালিকা ঘিরে যাবতীয় অভিযোগ আপত্তি জানানোর তারিখ ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে।