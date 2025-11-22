Edit Profile
    কলকাতায় চাঞ্চল্য! হোটেল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, নিখোঁজ ২ সঙ্গী, তদন্তে পুলিশ, পৌঁছল ডগ স্কোয়াড

    Published on: Nov 22, 2025 7:17 PM IST
    By Sritama Mitra
    শহর কলকাতায় ফের এক অপরাধের ঘটনা, যা ঘিরে ক্রমেই দানা বাঁধছে রহস্য। কসবার রাজডাঙা এলাকার এক হোটেল থেকে এদিন এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ওই হোটেলের পাঁচতলার একটি ঘরের মেঝেয় দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। শনিবার দুপুরের এই ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

    কসবার হোটেল থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার।

    পুলিশ সূত্রের খবর, এর আগে, শুক্রবার রাতে কসবার ওই হোটেলে ঘর ভাড়া নেন ৩ জন। এরপর ওই হোটেলের ঘরে ৩ জন বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। এরপর ২ জন ওই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান। তবে তাঁরা আর ফেরেননি, বলে খবর। তারপরই শনিবার দুপুরে ওই হোটেলের ঘরে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই যুবকের দেহ। ঘটনার জেরে বেশ খানিকটা রহস্য দানা বাঁধছে। প্রশ্ন উঠছে কোনও বড়সড় অপরাধের চক্র কি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত? কে বা কারা এর নেপথ্যে? রহস্য ক্রমেই নিজের মতো করে জাল বুনছে। এদিকে, ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হতেই এই ঘটনা ঘিরে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কসবা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ফরেন্সিক দল এবং ডগ স্কোয়াডও সেখানে যায়। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমারও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।

    এদিকে, মৃত যুবকের পরিচয় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আদর্শ লোসাল্কা, তাঁর বয়স ৩৩। এই লোসাল্কা, বীরভূমের দুরবাজপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তিনি কী কারণে কলকাতায় এসে ছিলেন, নাকি এখানেই থাকতেন, তা নিয়ে রয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন। আপাতত তাঁর দুই সঙ্গীকে খুঁজছে পুলিশ। যুবকের দেহ গিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

    News/Bengal/কলকাতায় চাঞ্চল্য! হোটেল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, নিখোঁজ ২ সঙ্গী, তদন্তে পুলিশ, পৌঁছল ডগ স্কোয়াড
