Illgeal immigrants deport to Bangladesh: ধরব, BSF-র হাতে দেব, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ডিপোর্ট আইন চালু শুভেন্দুর

Illgeal immigrants deport to Bangladesh: অনুপ্রবেশকারীদের ধরে বাংলাদেশে পাঠাব, ‘ডিপোর্ট’ আইন চালু করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাদের কাদের ছাড় দেওয়া হবে?
অনুপ্রবেশকারীদের ধরে-ধরে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডিটেক্ট, ডিলিট এবার ডিপোর্ট' আইন কার্যকর হয়নি রাজ্যে। আজ থেকে সেই আইন কার্যকর হয়ে গেল। তার ফলে অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করে বিএসএফের হাতে তুলে দেবে রাজ্য পুলিশ। আর বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সেই অনুপ্রবেশকারীদের পড়শি দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। সেইসঙ্গে তিনি শরণার্থীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, যাঁরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) আওতায় আছেন, তাঁদের কোনও সমস্যা হবে না। তাঁদের কোনওরকম হেনস্থার মুখে পড়তে হবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।
অনুপ্রবেশ নিয়ে শুভেন্দুর কড়া বার্তা
তিনি বলেছেন, ‘সিএএয়ের আওতায় যাঁরা নেই, তাঁরা হলেন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। রাজ্য পুলিশ তাঁদেরকে সরাসরি গ্রেফতার করবে, আটক করবে এবং বিএসএফের হাতে তুলে দেবে। বিএসএফ বিডিআরের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা চালু করবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট এবার ডিপোর্ট -আজ থেকে এই আইন কার্যকর করা হল। ডিজিপি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলে দেওয়া হল যে সীমান্ত-লাগোয়া সমস্ত থানায় এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম।’
বিএসএফের হাতে জমি তুলে দিল শুভেন্দু সরকার
তারইমধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফের হাতে ২৭ কিলোমিটার জমি তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গকে সুরক্ষিত করে তুলতে কাজ করা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও চাইলে সেই কাজটা করতে পারত বলে দাবি করেন শুভেন্দু।
'চাইলেই মমতা সরকার জমি দিতে পারত'
পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের চারটি রাজ্যের সীমান্ত আছে। বিএসএফের চাহিদা ও প্রয়োজন মতো বাকি রাজ্যগুলি জমি দিলেও মমতা সরকার টালবাহানা করেছে। ২,২০০ কিমির মধ্যে ১,৬০০ কিমি অংশে কাঁটাতারের বেড়া আছে। ৬০০ কিমি অংশে কাঁটাতার নেই। মমতা সরকার চাইলেই ৫৫০ কিমি জমি তুলে দিতে পারত বিএসএফের হাতে। কিন্তু সেই কাজটা করেনি তোষামদের রাজনীতির জন্য।
