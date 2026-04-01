Hot weather and rain forecast: গরম পোড়াবে এবার, ৬ ডিগ্রি চড়বে পারদ, সতর্কতা জারি দক্ষিণবঙ্গে? কবে বৃষ্টি হবে?
চৈত্রের শেষেই আগুনের হলকা দক্ষিণবঙ্গে! আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পারদ ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চড়তে পারে। কাঠফাটা রোদ আর অসহ্য গরমে নাজেহাল জনজীবন। সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
মনোরম ও ভালো আবহাওয়ার দিন শেষ। গরমে জ্বলে-পুড়ে যাওযার দিন শুরু হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতার জন্য বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নিম্ন পরিমণ্ডলে শুষ্ক হাওয়ার জেরে আগামী চারদিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) চার ডিগ্রি থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে তিন-পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা থাকবে ৮০-৯০ শতাংশের মতো। অন্য জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৭০-৮০ শতাংশের মতো থাকবে।
কোন কোন জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে?
১) অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতার জন্য বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়ায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) একইভাবে অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতার কারণে শুক্রবার ও শনিবার হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং কলকাতায়।
দক্ষিণবঙ্গে কবে বৃষ্টি নামবে?
১) রবিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় উঠবে। সেজন্য ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে কোনও জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়নি।
