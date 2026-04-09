    Humayun Kabir on ' ₹1000 cr deal' video: '২,০০০ কোটি টাকার মামলা করব, AI দিয়ে তৈরি', ‘BJP-র ডিল’ নিয়ে পালটা হুমায়ুনের

    Humayun Kabir on ' 1000 cr deal' video: ‘১,০০০ কোটি টাকার ডিলের’ ভিডিয়ো নিয়ে মুখ খুললেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের হারাতে বিজেপির সঙ্গে নাকি ১,০০০ কোটি টাকার 'ডিল' করেছেন হুমায়ুন।

    Published on: Apr 09, 2026 3:29 PM IST
    By Ayan Das
    Humayun Kabir on ' 1000 cr deal' video: ‘১,০০০ কোটি টাকার ডিলের’ ভিডিয়ো ভুয়ো - দাবি করলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি দাবি করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই) দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সেই ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে। যদি ভিডিয়োর সত্যতা প্রমাণ করতে না পারে তৃণমূল, তাহলে ২,০০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হুমায়ুন। যদিও হুমায়ুনের সেই হুংকারের পরে তৃণমূলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। প্রাথমিকভাবে ওই ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) নিয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার সময় বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ দাবি করেন, বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁদের হাতে সেই ভিডিয়ো এসেছে।

    ‘১,০০০ কোটি টাকার ডিলের’ ভিডিয়ো ভুয়ো বলে দাবি করলেন হুমায়ুন কবীর। (ছবি সৌজন্যে, তৃণমূল থেকে প্রাপ্ত ভিডিয়োর ছবি)
    আরও পড়ুন: Modi's 6 guarantees for WB: ‘মা-বোনেদের জীবন ও সম্মানের উপরে কিছু নেই, BJP এই গ্যারান্টি দেয়', ৬ দাবি মোদীর

    হুমায়ুন ১,০০০ কোটি টাকার ডিল করেছেন, অভিযোগ তৃণমূলের

    এমনিতে আজ কুণালরা দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের হারাতে বিজেপির সঙ্গে নাকি ১,০০০ কোটি টাকার 'ডিল' করেছেন হুমায়ুন। রাজ্যের শাসক দলের তরফে দাবি করা হয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের হাতে একটি ভিডিয়ো (সেই ভিডিয়োর পৃথকভাবে সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) এসেছে। সেখানেই নাকি বিজেপির সঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার 'ডিল'-র বিষয়ে কথা বলছেন হুমায়ুন। ভিডিয়োয় (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি-শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নামও নাকি হুমায়ুন বলেছেন বলে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়।

    আরও পড়ুন: PM Modi on WB Govt Jobs: ডবল-ডবল চাকরি নয়, 'যুবদের ডবল ধোঁকা দিয়েছে তৃণমূল, ১০০ বছরেও পাপ ধুতে পারবে না'

    ইডিকে অ্যাকশনে নামার বার্তা তৃণমূলের

    তৃণমূলের অভিযোগ, হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে ‘(মুসলিমদের বোকা) না বানালে, ওদের কাছে চলে যাবে ভোট। ওদের বোকা বানানো খুব সহজ।’ সেইসঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার ‘ডিল’-র অংশ হিসেবে হুমায়ুন অগ্রিম বাবদ ২০০ কোটি টাকা চেয়েছেন। হুমায়ুনকে জেরার দাবিও তোলে তৃণমূল।

    আরও পড়ুন: WB Rain Forecast till 15th April: ঝড় চলবে আজও, কাল থেকে ‘খেলা’ ঘুরবে আবহাওয়ার, পয়লা বৈশাখে বাংলার ১৪ জেলায় বৃষ্টি

    কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, টাকা লেনদেনের কথা যেহেতু উঠে এসেছে, তাহলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে? অবিলম্বে নোটিশ পাঠিয়ে হুমায়ুনকে জেরা করতে হবে। কারা মুসলিমদের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন, তাঁদের নাম সামনে আনতে হবে বলে দাবি করেছেন কুণাল।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।

