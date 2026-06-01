WB Govt Ministers Expected List: পরিচারিকা, স্যার, সাংবাদিক- আজ মন্ত্রী হিসেবে কাদের শপথ? সব জেলাই পাবে মিনিস্টার
WB Govt Ministers Expected List: প্রাথমিকভাবে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে পাঁচজন মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন - দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু এবং অশোক কীর্তনিয়া। এবার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হচ্ছে।
WB Govt Ministers Expected List: বঙ্গজয়ের প্রায় মাসখানেক পরে পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠন করতে চলেছে বিজেপি। আজ সকাল ১১ টায় মন্ত্রী (পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী) হিসেবে ৩৫ জন বিজেপি বিধায়ক শপথ নিতে চলেছে। আপাতত যা খবর, তাতে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন। তাছাড়াও স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন তিনজন। আর প্রতিমন্ত্রী হবেন ১৯ জন। এমনভাবে তালিকা ঠিক করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে একজন মন্ত্রী থাকেন বলে সূত্রের খবর। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে কুলুপ এঁটে রাখা হয়েছে।
শুভেন্দু কী বললেন মন্ত্রিসভা নিয়ে?
শুধুমাত্র রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, ‘আগামিকাল (সোমবার) পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রবাদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রসভা গঠিত হতে চলেছে। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রী সকাল ১১ টায় লোকভবনে (পূর্বতন রাজভবন) শপথগ্রহণ করবেন। মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি মহোদয় লোকভবনে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।’
অর্থ আপাতত শুভেন্দুর হাতেই?
সূত্রের খবর, অর্থ দফতর সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর হাতেই রাখা হবে (দিল্লির ঘনিষ্ঠ বলয়ের একজনের নাম অর্থমন্ত্রী হিসেবে উঠে এলেও সম্ভবত শুভেন্দু আপাতত নিজের হাতেই রাখবেন, উপ-নির্বাচনের পরে ছবিটা পালটাতে পারে)। প্রাথমিকভাবে তাঁর হাতে ৪১টি দফতর ছিল। এবার সেইসব দফতর ভাগ করে দেওয়া হবে বাকি মন্ত্রীদের মধ্যে। শিক্ষা দফতরের ক্ষেত্রে স্বপন দাশগুপ্ত, শংকর ঘোষদের (যিনি শিক্ষকও বটে) নাম নিয়ে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। বাম আমলের মতো শিক্ষা দফতরকে দুটি ভাগে ভাগ করে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। স্বাস্থ্য দফতরের ক্ষেত্রে আবার উঠে আসছে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের নাম।
তাছাড়াও প্রাক্তন সাংবাদিক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার প্রাক্তন তারকা পেসার অশোক দিন্দা, কলিতা মাজিদেরও নাম উঠে আসছে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকায়। যে কলিতা পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন। সেখান থেকে আজ তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন।
সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকা - কারা কারা হতে পারেন?
১) স্বপন দাশগুপ্ত
২) তাপস রায়
৩) শংকর ঘোষ
৪) শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
৫) জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
৬) ইন্দ্রনীল খাঁ
৭) কলিতা মাজি
৮) অশোক দিন্দা
৯) অর্জুন সিং
১০) মালতী রাভা রায়
১১) জোয়েল মূর্মূ
১২) বিশাল লামা
১৩) দুধকুমার মণ্ডল
১৪) দীপক বর্মন
১৫) গার্গী ঘোষ দাস
১৬) মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
১৭) পূর্ণিমা চক্রবর্তী
