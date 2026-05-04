North 24 PGS Election Results Live: ‘কঠিন’ জায়গায় ৪-১ লিড নিয়ে শুরু তৃণমূলের, উত্তর ২৪ পরগনায় বিজেপি এগিয়ে ভাটপাড়ায়

North 24 PGS Election Results Live: ‘কঠিন’ জায়গায় ৪-১ লিড নিয়ে শুরু তৃণমূলের, উত্তর ২৪ পরগনায় বিজেপি এগিয়ে ভাটপাড়ায়
North 24 Parganas election result live updates: উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৩টি বিধানসভা আসন আছে। কতগুলি আসনে জিতবে তৃণমূল কংগ্রেস? বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফের ঝুলিতে কতগুলি আসন যাবে? রইল ভোটগণনার লাইভ আপডেট।
রাজ্যের সবথেকে বেশি সংখ্যক বিধানসভা আসন-বিশিষ্ট জেলা- সেই জেলায় এবার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জোরালো ধাক্কা খেতে পারে বলে মনে করছেন শাসক দলের অন্দরেরই লোকজন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর), সাংগঠনিক সমস্যা, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ার মতো বিষয়গুলিও তৃণমূলের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তৃণমূলের একাংশের মতে, শহুরে এবং গ্রামাঞ্চলের সংমিশ্রণে তৈরি উত্তর ২৪ পরগনায় সবথেকে বেশি ‘ক্ষয়ক্ষতি’ হবে। বিশেষত শহুরে এলাকায় চোরাস্রোত বইছে বলে আশঙ্কা করছে তৃণমূল। সত্যিই কি তাই হবে? সেটার সুযোগ নিতে পারবে বিজেপি, বাম, আইএসএফের মতো দল? উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি বিধানসভার ভোটগণনার লাইভ আপডেট দেখে নিন।
উত্তর ২৪ পরগনার বিধানসভা আসনের ভোটগণনার লাইভ আপডেট
— সকাল ৮ টা ৩২ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। এগিয়ে আছেন তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে।
— সকাল ৮ টা ৩২ মিনিট: একেবারে প্রাথমিক ট্রেন্ডে উত্তর ২৪ পরগনায় একটি আসনে এগিয়ে আছে বিজেপি। ভাটপাড়ায় পবনকুমার সিং এগিয়ে আছেন।
— সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি আসনে এগিয়ে গেল।
— মধ্যমগ্রাম আসনও তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য কঠিন হতে পারে। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত এলাকার নীচুতলার কর্মীদের বাদ রেখে ‘বহিরাগতদের’ নিয়ে নির্বাচনে লড়েছেন। তার ফলে ওই আসন হাতছাড়া হতে পারে তৃণমূলের।
— তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেরই একটা অংশের ধারণা, এবার দেগঙ্গা আসন হাতছাড়া হতে পারে। বাজিমাত করতে পারেন আইএসএফ প্রার্থী।
— সকাল আটটা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। কিন্তু তার অনেক আগেই ভোর ৫ টা থেকে কাউন্টিং সেন্টার ঘিরে কার্যত ‘দখলদারি’-র লড়াইয়ে নামে শাসক ও বিরোধী শিবির। এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ কেউই। দলীয় নির্দেশে তৃণমূল, বিজেপি, বাম জোট থেকে আইএসএফ— সবপক্ষই তাদের কাউন্টিং এজেন্টদের ভোরের মধ্যে সেন্টারে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। লক্ষ্য স্পষ্ট, কোনও ফাঁকই যেন না থাকে। ছ’টি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনাকে ঘিরে তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজে গণনা হবে বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর ও দেগঙ্গা কেন্দ্রের। পাশে বারাসত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে গণনা হবে মধ্যমগ্রাম ও আমডাঙার।
২০২১ সালে কোন আসনে কে জিতেছিলেন?
১) বাগদা: বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপি
২) বনগাঁ উত্তর: অশোক কীর্তনীয়া, বিজেপি
৩) বনগাঁ দক্ষিণ: স্বপন মজুমদার, বিজেপি
৪) গাইঘাটা: সুব্রত ঠাকুর, বিজেপি
৫) স্বরূপনগর: বীণা মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস
৬) বাদুড়িয়া: আবদুর রহিম কাজী, তৃণমূল কংগ্রেস
৭) হাবড়া: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তৃণমূল কংগ্রেস
৮) অশোকনগর নারায়ণ গোস্বামী, তৃণমূল কংগ্রেস
৯) আমডাঙা: রফিকুর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেস
১০) বীজপুর: সুবোধ অধিকারী, তৃণমূল কংগ্রেস
১১) নৈহাটি: পার্থ ভৌমিক, তৃণমূল কংগ্রেস
১২) ভাটপাড়া: পবন সিং, বিজেপি
১৩) জগদ্দল: সোমনাথ শ্যাম, তৃণমূল কংগ্রেস
১৪) নোয়াপাড়া: মঞ্জু বসু. তৃণমূল কংগ্রেস
১৫) ব্যারাকপুর: রাজ চক্রবর্তী, তৃণমূল কংগ্রেস
১৬) খড়দা: কাজল সিনহা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস
১৭) দমদম উত্তর: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তৃণমূল কংগ্রেস
১৮) পানিহাটি: নির্মল ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেস
১৯) কামারহাটি: মদন মিত্র, তৃণমূল কংগ্রেস
২০) বরানগর: তাপস রায়, তৃণমূল কংগ্রেস
২১) দমদম: ব্রাত্য বসু, তৃণমূল কংগ্রেস
২২) রাজারহাট নিউ টাউন: তাপস চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস
২৩) বিধাননগর: সুজিত বসু, তৃণমূল কংগ্রেস
২৪) রাজারহাট গোপালপুর: অদিতি মুন্সি, তৃণমূল কংগ্রেস
২৫) মধ্যমগ্রাম: রথীন ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেস
২৬) বারাসত: চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তৃণমূল কংগ্রেস
২৭) দেগঙ্গা: রহিমা মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস
২৮) হাড়োয়া: হাজী নুরুল ইসলাম, তৃণমূল কংগ্রেস
২৯) মিনাখাঁ: ঊষারানি মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস
৩০) সন্দেশখালি: সুকুমার মাহাতো, তৃণমূল কংগ্রেস
৩১) বসিরহাট দক্ষিণ: সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস
৩২) বসিরহাট উত্তর: রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস
৩৩) হিঙ্গলগঞ্জ: দেবেশ মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।