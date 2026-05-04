    Panihati Election Results 2026 Live: অভয়ার মা, প্রতিবাদী কলতান না অভিযুক্ত বিধায়কের ছেলে? শুরু হবে পানিহাটির ভোটগণনা

    Panihati Assembly Election Result 2026 LIVE: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে কে জিতছেন? বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতার মা নাকি সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত নাকি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ? ভোটগণনার লাইভ আপডেট দেখুন।

    Published on: May 04, 2026 7:05 AM IST
    By Ayan Das
    Panihati Assembly Election Result 2026 LIVE: সমস্যা কম নেই। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন এক মেধাবী ডাক্তার। ২০২৪ সালের ৮-৯ অগস্ট রাতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। সেই ভয়াবহ ঘটনার প্রায় দু'বছর পানিহাটি থেকে বিজেপির টিকিটে বিধানসভা ভোটে লড়েছেন নির্যাতিতা তরুণী মা। আবার সিপিআইএমের টিকিটে লড়াই করেছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী 'মুখ' কলতান দাশগুপ্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়ান তীর্থঙ্কর ঘোষ। যিনি বিদায়ি বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে। নির্মলের বিরুদ্ধেই নির্যাতিতার বাবা-মা অভিযোগ করেন যে বিধায়কই তড়িঘড়ি তাঁর মেয়ের দেহ দাহ করে দিয়েছিলেন। ফলে পানিহাটির ত্রিমুখী লড়াইটা আবর্তিত হচ্ছে আরজি কর ধর্ষণের ঘটনাকে ঘিরে।

    Panihati Election Results 2026 Live: অভয়ার মা, কলতান নাকি তীর্থঙ্কর? পানিহাটিতে ত্রিমুখী লড়াই। (ছবি সৌজন্যে ফেসবুক)
    পানিহাটির ভোটগণনার লাইভ আপডেট

    --- ভোটগণনার আগের রাতে বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা বলেছেন, 'আমার মেয়ের বিচার যতক্ষণ না পাব, (ততক্ষণ) এ লড়াই চলছে, এ লড়াই চলবে। শুধু তোমরা আমায় ভুল বুঝো না। তোমরা প্রথম দিন থেকে যেরকম আমার সঙ্গে ছিলে, সেরকম শেষদিন পর্যন্ত সঙ্গে থেকো।'

    — এমনিতে পানিহাটি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার-পর্বে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ থেকে বিরত থেকেছেন বামপ্রার্থী কলতান এবং তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের দলকে সতর্ক করে দেন যে নির্যাতিতার মায়ের বিরুদ্ধে যেন কোনও অশালীন বা কটূ-কথা বলা না হয়।

    একুশে পানিহাটিতে কত ভোটে জিতেছিল তৃণমূল?

    ২০২১ সালে পানিহাটি থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন নির্মল ঘোষ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮৬,৪৯৫। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৫০ শতাংশ ছুঁইছুঁই ছিল (৪৯.৬১ শতাংশ)। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পেয়েছিলেন ৬১,৩১৮টি ভোট। শতাংশের বিচারে সেটা ছিল ৩৫.১৭। অর্থাৎ ২৫,১৭৭ ভোটে জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী।

