WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: প্রাথমিক ট্রেন্ডে ‘দুর্গ’ ধরে রাখছে তৃণমূল; দ্বিতীয় দফার ১৪২ আসনের ভোটগণনা চলছে

WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: প্রাথমিক ট্রেন্ডে ‘দুর্গ’ ধরে রাখছে তৃণমূল; দ্বিতীয় দফার ১৪২ আসনের ভোটগণনা চলছে
WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দ্বিতীয় দফায় যে ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তার গণনার লাইভ আপডেট দেখে নিন। সাতটি জেলার প্রতিটি আসনের ভোটগণনার টাটকা আপডেটের জন্য ক্লিক করুন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়।
WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যে ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তা তৃণমূল কংগ্রেসের গড় ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই ১৪২টি আসনের মধ্যে তৃণমূলই জিতেছিল ১২৩টিতে। ১৮টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। আইএসএফের জয় এসেছিল একটি আসনে। সেরকম দুর্গ তৃণমূল কংগ্রেস কি ধরে রাখতে পারছে? উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ার মতো জেলায় তৃণমূল, বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফের মতো দলগুলি কেমন ফলাফল করছে? পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনের ভোটগণনার টাটকা আপডেট দেখে নিন।
দ্বিতীয় দফার ভোটের ১৪২টি আসনের গণনার লাইভ আপডেট
– সকাল ৮ টা ৪০ মিনিট: পূর্ব বর্ধমানের পাঁচটি আসনে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস।
-- সকাল ৮ টা ৩৭ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে পুরশুড়ায় বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ এবং জাঙ্গিপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এগিয়ে আছেন। দুটি আসন হুগলির।
— সকাল ৮ টা ৩২ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে এখনও পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনায় চারটি আসনে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটি আসনে এগিয়ে আছে বিজেপি (ভাটপাড়া)।
— সকাল ৮ টা ২৪ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে হাওড়ার পাঁচটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকায় আছে বাগনান, আমতা, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড় এবং উদয়নারায়ণপুর।
— সকাল ৮ টা ২০ মিনিট: কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে এগিয়ে আছে বিজেপি। এটা একেবারেই প্রাথমিক ট্রেন্ড। ফলে এখনই চূড়ান্ত কিছু নয়।
— সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে উত্তর ২৪ পরগনায় তিনটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।
— সকাল ৮ টা ১৪ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তিনটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।
— ১৪২টি আসনে ভোটগণনা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের গণনা হবে। তারপর গণনা হবে ইভিএমের। ইভিএম খোলা হবে।
— দ্বিতীয় দফার ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর)। উত্তর ২৪ পরগনায় ১২.৬ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০.৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কলকাতায় ৬.৯৭ লাখ, হাওড়ায় প্রায় ছয় লাখ, হুগলিতে ৪.৬৮ লাখ এবং নদিয়ায় প্রায় ৪.৮৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এসআইআরের পরে। তার ফলে একাধিক বিধানসভার সমীকরণ অনেকটাই পালটে গিয়েছে।
— দ্বিতীয় দফার ভোটে একের পর এক হেভিওয়েট কেন্দ্র ছিল- ভবানীপুর, উত্তর দমদম, উত্তরপাড়া, পানিহাটি, সিঙ্গুরের মতো বিভিন্ন আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে দ্বিতীয় দফায়।
— দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার ছিল ৯১.৬৬ শতাংশ। মহিলাদের ভোটদানের হার ৯২.২৮ শতাংশে ঠেকেছিল। পুরুষদের ভোটদানের হার ছিল ৯১.০৭ শতাংশ। আবার ৯১.২৮ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারই ভোট দেন।
দ্বিতীয় দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হয়েছে?
১) উত্তর ২৪ পরগনা: ৩৩টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে ২৮টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। পাঁচটি আসনে জিতেছিল বিজেপি।
২) দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ৩১টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের ঝুলিতে ৩০টি আসন গিয়েছিল। একটি আসন জিতেছিল আইএসএফ।
৩) কলকাতা: ১১টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে একেবারে ১১-তে ১১ করেছিল তৃণমূল।
৪) হাওড়া: ১৬টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে সব আসনেই জিতেছিল তৃণমূল। ফল ছিল ১৬-০।
৫) হুগলি: ১৮টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে হুগলিতে চারটি আসন জিতেছিল বিজেপি। বাকি ১৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল।
৬) নদিয়া: ১৭টি আসন। দ্বিতীয় দফায় যে সাতটি জেলায় ভোট হয়েছিল, তার মধ্যে ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির সবথেকে ভালো হয়েছিল নদিয়ায়। মতুয়া-অধ্যুষিত জেলায় ন'টি আসন পেয়েছিল। আটটি আসনে জিতেছিল তৃণমূল।
৭) পূর্ব বর্ধমান: ১৬টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে ১৬-০ করেছিল তৃণমূল।
