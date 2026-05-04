    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: প্রাথমিক ট্রেন্ডে ‘দুর্গ’ ধরে রাখছে তৃণমূল; দ্বিতীয় দফার ১৪২ আসনের ভোটগণনা চলছে

    WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দ্বিতীয় দফায় যে ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তার গণনার লাইভ আপডেট দেখে নিন। সাতটি জেলার প্রতিটি আসনের ভোটগণনার টাটকা আপডেটের জন্য ক্লিক করুন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়।

    Updated on: May 04, 2026 8:41 AM IST
    By Ayan Das
    WB 2nd Phase Vote Counting LIVE: পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যে ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তা তৃণমূল কংগ্রেসের গড় ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই ১৪২টি আসনের মধ্যে তৃণমূলই জিতেছিল ১২৩টিতে। ১৮টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। আইএসএফের জয় এসেছিল একটি আসনে। সেরকম দুর্গ তৃণমূল কংগ্রেস কি ধরে রাখতে পারছে? উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ার মতো জেলায় তৃণমূল, বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফের মতো দলগুলি কেমন ফলাফল করছে? পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনের ভোটগণনার টাটকা আপডেট দেখে নিন।

    WB 2nd Phase Vote Counting Live: দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোট হয় পশ্চিমবঙ্গে। (ছবি সৌজন্যে Election Commission of India)

    দ্বিতীয় দফার ভোটের ১৪২টি আসনের গণনার লাইভ আপডেট

    – সকাল ৮ টা ৪০ মিনিট: পূর্ব বর্ধমানের পাঁচটি আসনে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস।

    -- সকাল ৮ টা ৩৭ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে পুরশুড়ায় বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ এবং জাঙ্গিপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এগিয়ে আছেন। দুটি আসন হুগলির।

    — সকাল ৮ টা ৩২ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে এখনও পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনায় চারটি আসনে এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটি আসনে এগিয়ে আছে বিজেপি (ভাটপাড়া)।

    — সকাল ৮ টা ২৪ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে হাওড়ার পাঁচটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকায় আছে বাগনান, আমতা, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড় এবং উদয়নারায়ণপুর।

    — সকাল ৮ টা ২০ মিনিট: কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে এগিয়ে আছে বিজেপি। এটা একেবারেই প্রাথমিক ট্রেন্ড। ফলে এখনই চূড়ান্ত কিছু নয়।

    — সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে উত্তর ২৪ পরগনায় তিনটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।

    — সকাল ৮ টা ১৪ মিনিট: প্রাথমিক ট্রেন্ডে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তিনটি আসনে এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।

    — ১৪২টি আসনে ভোটগণনা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের গণনা হবে। তারপর গণনা হবে ইভিএমের। ইভিএম খোলা হবে।

    — দ্বিতীয় দফার ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর)। উত্তর ২৪ পরগনায় ১২.৬ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০.৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কলকাতায় ৬.৯৭ লাখ, হাওড়ায় প্রায় ছয় লাখ, হুগলিতে ৪.৬৮ লাখ এবং নদিয়ায় প্রায় ৪.৮৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এসআইআরের পরে। তার ফলে একাধিক বিধানসভার সমীকরণ অনেকটাই পালটে গিয়েছে।

    — দ্বিতীয় দফার ভোটে একের পর এক হেভিওয়েট কেন্দ্র ছিল- ভবানীপুর, উত্তর দমদম, উত্তরপাড়া, পানিহাটি, সিঙ্গুরের মতো বিভিন্ন আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে দ্বিতীয় দফায়।

    — দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার ছিল ৯১.৬৬ শতাংশ। মহিলাদের ভোটদানের হার ৯২.২৮ শতাংশে ঠেকেছিল। পুরুষদের ভোটদানের হার ছিল ৯১.০৭ শতাংশ। আবার ৯১.২৮ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারই ভোট দেন।

    দ্বিতীয় দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হয়েছে?

    ১) উত্তর ২৪ পরগনা: ৩৩টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে ২৮টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। পাঁচটি আসনে জিতেছিল বিজেপি।

    ২) দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ৩১টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের ঝুলিতে ৩০টি আসন গিয়েছিল। একটি আসন জিতেছিল আইএসএফ।

    ৩) কলকাতা: ১১টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে একেবারে ১১-তে ১১ করেছিল তৃণমূল।

    ৪) হাওড়া: ১৬টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে সব আসনেই জিতেছিল তৃণমূল। ফল ছিল ১৬-০।

    ৫) হুগলি: ১৮টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে হুগলিতে চারটি আসন জিতেছিল বিজেপি। বাকি ১৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল।

    ৬) নদিয়া: ১৭টি আসন। দ্বিতীয় দফায় যে সাতটি জেলায় ভোট হয়েছিল, তার মধ্যে ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির সবথেকে ভালো হয়েছিল নদিয়ায়। মতুয়া-অধ্যুষিত জেলায় ন'টি আসন পেয়েছিল। আটটি আসনে জিতেছিল তৃণমূল।

    ৭) পূর্ব বর্ধমান: ১৬টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে ১৬-০ করেছিল তৃণমূল।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

