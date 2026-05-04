    Bhawanipore Election Result 2026 LIVE: মমতাকে হারালেই BJP-র ‘লেজেন্ড’ শুভেন্দু! ভবানীপুরে বাজিমাত কার? ভোটগণনা একটু পরই

    Bhowanipore Election 2026 Vote Counting Live: তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী- হাইপ্রোফাইল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কে জিতছেন? ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটগণনার লাইভ আপডেট দেখুন।

    Published on: May 04, 2026 5:46 AM IST
    By Ayan Das
    Bhowanipore Election 2026 Vote Counting Live: নিজের পাড়া, নিজের বিধানসভা - 'ঘরের মেয়ে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ভবানীপুর যতটা 'কেকওয়াক' হওয়ার কথা ছিল, তা মোটেও এবার নেই। আর সেটার নেপথ্যে আছেন শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর প্রচার কৌশল। পাঁচ বছর আগে নিজের ডেরা নন্দীগ্রামে মমতাকে হারানোর পরে শুভেন্দুর মধ্যে বাড়তি আত্মবিশ্বাস কাজ করছে। সেইসঙ্গে তাঁর হারানোরও কিছু নেই। সবমিলিয়ে ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচনে এবার এখানে সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরে শেষ হাসি কে হাসবেন? ভোটগণনার যাবতীয় লাইভ আপডেট দেখে নিন।

    Bhowanipore Election 2026 Vote Counting Live: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি শুভেন্দু অধিকারী- ভবানীপুরে শেষ হাসি হাসবেন কে? (ছবি সৌজন্যে পিটিআই ও সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ভবানীপুরের ভোটগণনার লাইভ আপডেট

    — ভবানীপুর শুভেন্দুর জন্য ‘উইন-উইন সিচুয়েশন’। যদি মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়ে জিতে যান, তাহলে বঙ্গ বিজেপিতে তাঁকে ছোঁয়ার মতো কোনও নেতা থাকবেন না। আবার হেরে গেলেও বলতে পারবেন যে দেখুন, মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ঢুকে লড়াই করে এসেছি। সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি।

    --- নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবানীপুরে ইভিএমের গণনা হবে মোট ২০ রাউন্ড।

    — তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে সর্বধর্ম সমন্বয় ও উন্নয়নের উপরেই জোর দিয়ে প্রচার করেছেন। প্রচার-পর্বের একেবারে শেষদিকেই মূলত কর্মসূচি করেছেন। তাঁর কেন্দ্রে অনেকটা সময় দিয়েছেন বরং ফিরহাদ হাকিম।

    --- বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার-পর্বে ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু আগাগোড়া চড়া হিন্দুত্বের উপরে জোর দিয়েছেন। প্রচারের প্রথম দিন হোক বা মনোনয়নপত্র জমা দেওযা হোক বা প্রচারের শেষ দিন হোক- শুভেন্দু হিন্দুত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে মূলত ‘মিনি ইন্ডিয়া’ হিসেবে পরিচিত ভবানীপুরের অবাঙালি হিন্দু ভোটারদের (গুজরাটি, রাজস্থানি, মারোয়ারি) ভোট টানার চেষ্টা করেছেন।

    শোভনদেব, নন্দীগ্রামে মমতার হার ও ভবানীপুর

    ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করেছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি ৭৩,৫০৫ ভোট পেয়েছিলেন (৫৭.৭১ শতাংশ)। আর বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ পেয়েছিল ৪৪,৭৮৬ ভোট। অর্থাৎ ২৮,৭১৯ ভোটে জিতেছিলেন শোভনদেব। কিন্তু নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ায় মমতাকে ভবানীপুর আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা।

    তারপর ভবানীপুরে উপ-নির্বাচন হয়। সেখানে রেকর্ড ৫৮,৮৩২ ভোটে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। সেই জয়ের পরে তিনি বলেছিলেন, ‘ভবানীপুরে ভোটারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এবার ১.১৫ লাখের মতো ভোট পড়েছে। আমরা ৫৮.৮৩২ ভোটে জিতেছি।’

    মমতার ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল

    কলকাতা পুরনিগমের আটটি ওয়ার্ড পড়ছে ভবানীপুর বিধানসভা আসনের মধ্যে - ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭ এবং ৮২। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই ভবানীপুরে বিজেপির শক্তি বেড়েছে। এমনকী গত লোকসভা ভোটে তো মমতার নিডের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লিড পায়নি তৃণমূল।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

