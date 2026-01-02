Howrah News in Bengali: বছরের শুরুর সপ্তাহে ২ ও ৩ জানুয়ারি হাওড়ার বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ! কী কারণ?

Howrah News in Bengali: বছরের শুরুর সপ্তাহে ২ ও ৩ জানুয়ারি হাওড়ার বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ! কী কারণ?
বছরের শুরুর সপ্তাহেই হাওড়া জেলায় একাধিক জায়গায় পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ থাকতে চলেছে বলে খবর। আজ ২ জানুয়ারি ও আগামিকাল ৩ জানুয়ারি দুই দিন বন্ধ থাকতে চলেছে এই জল সরবরাহ।
শুরু হয়েছে নতুন বছর। চারিদিকেই পিকনিক কিম্বা উৎসবের আমেজে মেতেছেন মানুষ। বর্ষবরণের এই সময়ে এবার বছর শুরুর সপ্তাহেই দুই দিন হাওড়ার বেশ কিছু এলাকায় বন্ধ থাকতে চলেছে পানীয় জল সরবরাহ। জানা গিয়েছে ওয়াটার প্ল্যান্টে কাজের জন্য হাওড়ার বেশ কিছু জায়গায় বন্ধ থাকতে চলেছে জল সরবরাহ।
বছরের শুরুর সপ্তাহেই হাওড়া জেলায় একাধিক জায়গায় পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ থাকতে চলেছে বলে খবর। আজ ২ জানুয়ারি ও আগামিকাল ৩ জানুয়ারি দুই দিন বন্ধ থাকতে চলেছে এই জল সরবরাহ। হাওড়া পুরসভা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে পদ্মপুকুর প্ল্যান্টের ভিতরে কিছু অংশ বিকল হয়ে যাওয়ায় কেএমডিএ-র ‘ফাস্ট অ্যাক্টিং ওয়াটার সাপ্লাই ইউনিট’ শুরু করবে মেরামতির কাজ। মেরামতির পাশাপাশি সংস্কারের কাজও হবে। ফলত হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের এই দুটো দিন পানীয় জলের সরবরাহের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। পানীয় জলের সরবরাহ এই দুই দিন কিছুটা ব্যাহত হতে চলেছে বলে খবর। হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে, ৪৫-৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশে এই পানীয় জলের সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা আজ শুক্রবার ২ জানুয়ারি ও আগামিকাল ৩ জানুয়ারি শনিবার হতে চলেছে। বছরের শুরুর সময়, যখন উৎসবের আমেজ চারিদিকে, তখনই পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে।
( Jaishankar in Dhaka:তারেকের হাতে কোন চিঠি পৌঁছে দিলেন জয়শংকর? EAMর মুখোমুখি হলেন পাক স্পিকার, এরপর..)
( পাকিস্তানে ‘আগামী ৫০ বছরে’ ভারতের হানার সম্ভাবনা নাকি কম! আশা LeTর, লাহোরের জঙ্গি-সভা ঘিরে শরিফদের মিথ্যার বেলুন ফুটো)
( Tarique Rehman Wealth: বাংলাদেশের ভোটের হাইভোল্টেজ প্রার্থী তারেক রহমানের সম্পত্তিতে রয়েছে কী কী? হলফনামা যা বলছে)
( Drone in Poonch:পর্যটকে ভরা ভূস্বর্গ, তারই মাঝে জম্মু ওকাশ্মীরের পুঞ্চে পাকিস্তানি ড্রোন! তুঙ্গে সার্চ অপারেশন, কী ঘটছে?)
( দিল্লি-ঢাকা ‘সম্পর্ক পোক্ত করতে খালেদা জিয়ার অবদান..’, মোদীর পর শোকবার্তা রাজনাথের, পৌঁছলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনে)
হাওড়া পুরসভার তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে উঠে আসছে এই দুটো দিন এলাকায় পানীয় জল পরিষেবায় কিছুটা প্রভাব পড়তে চলেছে এই মেরামতি ও সংস্কারের কাজের জন্য। পুরসভার এক আধিকারিকের তরফে জানানো হয়েছে প্রভাবিত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হবে।